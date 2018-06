Borhyová oslaví třicetiny. Přítel jí chystá překvapení

"Nechce mi nic prozradit, je tajemný a já hrozně zvědavá," říká s úsměvem Borhyová. Sama přemýšlí o tom, že udělá oslavu pro známé. "Byl by to po dlouhé době zase důvod vidět se a popovídat si. A jestli řeším věk a stárnutí? Vůbec ne, těžko jen věřím tomu, jak čas rychle letí. Nepřijde mi, že jsem v televizi už devět let, zdá se mi, že jsem začala vysílat včera."

Čas strávený s taneční soutěží Bailando, který byl důležitou etapou jejího života, si připomněla v tanečním klubu Dance Perfect. Sešlo se tu pár profesionálů i laiků, kteří tanec milují. K tanci se sice půvabná moderátorka tentokrát zviklat nenechala, zato družně rozmlouvala s taneční lektorkou Agnieszkou Przyhodou. "Známe se z tancování, Agnieszka mě učila salsu a také mě líčila při focení kalendáře v Řecku, je totiž také vizážistka. No a její přítel, Vladimír Štross, mě fotil. Zažili jsme tehdy moc příjemných chvil," vzpomíná Borhyová.

Právě při focení se seznámila s řeckým podnikatelem, s nímž momentálně žije v Praze. Spekulace o možném přesídlení do Řecka moderátorka nepotvrzuje, ale ani nevyvrací.

"O budoucnosti moc nepřemýšlím, nerada dělám velké plány a zásadní rozhodnutí, raději nechávám všechno volně plynout. Ze zkušenosti vím, že se z dané situace samo vyvine to, co je správné. Pro mě je momentálně důležité, že jsme spolu a všechno funguje tak, jak má. Budoucnost nechávám na osudu," uzavírá Borhyová.