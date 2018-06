Borhyová o vztahu s Nikem mlží, jako otce ho ale chválí

"Nebudu nic říkat o svém soukromí, takže si ponechám pro sebe, jak fungujeme, ale co se týká jeho jako tatínka, funguje naprosto úžasně," říká Borhyová o vztahu s řeckým podnikatelem.

Malému Lucasovi je nyní rok a půl a moderátorka nejsledovanější zpravodajské relace v zemi si toto období nesmírně užívá, i když přiznává, že je syn velmi zvídavý. "Teď je to přesně věk, kdy to dítě nemůžete nechat ani vteřinu bez dozoru, všude leze, všechno otvírá, zkoumá, to znamená, že opravdu musíme být ve střehu. Je s ním neskutečná legrace," uvedla před kamerou iDNES.cz.

Lucie Borhyová s Nikem

Lucie Borhyová se již v sobotu stane jednou z patronek Pochodu proti rakovině prsu, který každoročně probíhá v padesáti zemích světa. "Jsem ráda, že jsem byla oslovena a jdu do toho s velkou chutí. Jsem sportovně založený člověk, takže se na těch šest kilometrů opravdu těším, stejně jako na kulturní program, který nás čeká v cíli po ukončení pochodu. Těším se na svých devět kolegyň, které také půjdou v roli ambasadorek, těším se na úžasnou atmosféru," říká.

"Společně se mnou půjde podpořit tento projekt moje maminka a její kamarádka."

Borhyová dodala, že její rodině se rakovina naštěstí vyhnula. Sama je v této věci zodpovědná a pravidelně si dělá samovyšetření prsu. Na mamograf zatím jít nemusela, protože jí to gynekoložka ani nedoporučila, vzhledem k tomu, že na něj má chodit až od 35 let.

Pochod proti rakovině prsu podpoří i Aňa Geislerová, Dara Rolins, Monika Absolonová, Simona Stašová, Táňa Vilhelmová, Lenka Termerová, Mahulena Bočanová,Marta Issová či herečka Tereza Brodská.