Borhyová je stále s Alanem. Rozchod se nekonal

Dnes večer odstartuje očekávaná taneční show Bailando - tančím pro tebe, ve které se objeví i půvabná moderátorka Lucie Borhyová. Už několik týdnů proto pilně trénuje společně se svým tanečním partnerem Petrem Pikem, aby pak mohla podávat co nejlepší výkony.



"Mám každý den skutečně hodně nabitý program - téměř nic nestíhám, jenom svou práci v televizi a taneční tréninky. Ale náramně mne to baví a velmi se těším na soutěž," prohlásila s úsměvem Lucie, která navzdory své velké zaneprázdněnosti si začátkem tohoto týdne nenechala ujít velkolepou Balet Gala, na které účinkovali světové hvězdy z Mariinského a Musorgského divadla ze St. Petěrburgu a také sólisté z Národních divadel v Praze a v Brně.



Lucii mrazilo v zádech

Do pražské Státní opery, kde se Balet Gala konal, přijela Borhyová v doprovodu svého přítele, Alana Babického, a celý večer si náramně užívali.

Na konci večera Lucie neskrývala svoje nadšení z perfektních výkonů jednotlivých sólistů. "Balet miluji, proto jsem takovou nádhernou taneční událost nemohla vynechat. Nejvíce mne nadchnul výkon Michaila Lobuchina, ty jeho úžasně vysoké skoky, které předváděl s neskutečnou lehkostí... mrazilo mne to v zádech. Nedivím se, že ho mnozí považují za nového Baryšnikova."



Po skončení galavečera Lucie nevynechala příležitost, aby i osobně Michailu Lobuchinovi blahopřála. "Řekla jsem mu, že to bylo super!" Nutno dodat, že taková pochvala od krásné Lucie Michaila skutečně potěšila.