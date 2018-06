Borhyová: hlavní je vypadat „dráždivě

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Barvou svátku zamilovaných je červená, takže to v hotelu Hilton vypadalo jako na komunistickém sjezdu. Lucie Borhyová tu šanci chytla za pačesy a do rudé se oblékla od hlavy až k patě. Chápu, že moderátorka miluje, když může vypadat "dráždivě", vzít na sebe kalhoty i tričko jedné barvy je ale téměř vždy risk. Odstíny se často neshodují a model se většinou nepovede. Škoda, v úzkých červených kalhotách to Lucii docela sluší. Vyndala bych ty laciné plastové kruhy z uší.

Agáta Hanychová se na červenou vykašlala a přišla v béžových šatech od Jarky Sedláčkové. Návrhářka modelce zřejmě šaty ušila na míru, kdo jiný by si nechal takhle pěkně vystříhat sukni pomalu až k pasu. Ten nápad se Agátě vyplatil, kalhotky nakonec ukázala, článek byl. Docela se mi líbí široká aplikace pod ňadry a Marylin-Monroe-střih na horní polovině těla. A také to, že tahle divoká slečna ubrala od poslední společenské akce na make-upu. Ani Agáta nemá ve svých třiadvaceti důvod vypadat jako transvestita.

Kateřina Kristelová chce nafotit hanbaté fotky a údajně hubne. Podle mě to ani nepotřebuje, ale páni ve svém magazínu jsou asi jiného názoru, tak budiž. Ani Kateřina se nedokázala ovládnout a na party přišla v rudé, lehce asymetrické róbě. V dnešní policii je to rozhodně nejzajímavější model. A přitom to celé dělá průsvitná černá stuha přes šaty.

