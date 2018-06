Borhyová: Evropu chci projet autem

Jan Čenský,

herec

Já mám nejraději spontánní akce, když nic neplánuji a rozhodnu se v momentě.

Polovinu léta budu mít pracovní a pak pojedu někam, kde bude voda, hory a les. Určitě to bude v Čechách. Možná ještě Polsko, které bych spojil s windsurfingem. Loni jsem si užil snowboard, tak teď vodu.

Petra Janů,

zpěvačka

Letošní dovolenou budu trávit napůl pracovně, dva týdny v Bulharsku, a napůl hýčkáním sebe samé. To znamená, že budu chodit na houby, opalovat se. Pak pojedu do Třeboně do lázní, kde mě dávají každoročně dohromady.

Pavel Poulíček,

moderátor

Vždycky rozděluji dovolenou na dvě poloviny. Jednak kvůli času a pak taky kvůli náplni. Takže první dovolená bude více pasivní. Pojedu někam k moři, viděl bych to nejspíš na nějaký řecký ostrov, kde se budu moct koupat a opalovat se. Ta druhá už bude poznávací. Pravděpodobně se vydám do Itálie podívat se po památkách.

Lucie Borhyová,

moderátorka

Letos se rozhoduji mezi dvěma variantami - Austrálií a jihem Francie. Jelikož mám na dovolenou pouze čtrnáct dní, tak by Austrálie byla asi moc hektická. Spíš se rozhodnu pro Evropu. Chtěla bych ji projet autem a zastavit se ve Francii.



Petr Čtvrtníček,

herec a satirik

Nejlepší dovolenou jsem před pár lety strávil na klinice obličejové chirurgie. Člověk se tam tak nějak zklidní, odpočine si a udělá si na sebe čas. Navíc díky zadrátovaným ústům nemusí odpovídat na hloupé otázky, nepřejídá se, takže krásně pohubne, hlava mu nepředstavitelně zbystří a vymyslí spousty nápadů. Trochu to bolí, ale stojí to za to. Myslím to upřímně.

Filip Renč,

režisér

Jednou, když jsem na Bali usnul v síťové posteli, jsem se nečekaně probudil a cítil, jako by mě někdo fackoval. Po chvíli jsem zjistil, že to byl netopýr. Ten den jsem si koupil masku černokněžníka, a protože jsem pověrčivý, tak jsem ji okamžitě zahodil.