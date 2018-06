Borhyová dostává nabídky k sňatku

Recept, jak se stát ze stážistky moderátorkou nejsledovanějších televizních zpráv a nakonec nejoblíbenější televizní ženou, Lucie Borhyová nemá. Věří na osud, na svou šťastnou hvězdu.

"Byla jsem ve správnou dobu na správném místě. Rozhodně však stojím nohama na zemi a ocenění mi nestoupne do hlavy," řekla a dodala, že s velkou závistí se dosud nesetkala, i když mezi dopisy nechybějí ani anonymy.

"Není jich moc, někdy obsahují nadávky i neslušné návrhy, nebo vulgární výrazy. Ty samozřejmě házím do koše," svěřila se Lucie.

Mezi různými přáními a nabídkami se vyskytlo i několik žádostí o ruku. "Za těch pět let, co jsem v Nově, mi přišlo písemných nabídek k sňatku zhruba deset," prozradila moderátorka.

Většinou podle ní pisatelé, kteří by se s ní rádi oženili, vědí, že je zadaná. "Spíš píšou, že kdybych se svým přítelem rozešla a byla sama, tak jim mám zavolat, že oni by si mě hned vzali," upřesnila a dodala, že tři z nich jí dokonce poslali svou fotku. "Ti to určitě mysleli upřímně, ostatní nevím, možná si dělali legraci."

Podle Lucie vypadali její ctitelé na fotkách docela dobře a příjemně. "Žádná hvězdná pěchota," zasmála se.

Lucie Borhyová všem vzkazuje, že žádného nového přítele nehledá, a je spokojená. V otázce, kdy se vdá, nemá zatím jasno. "Myslím, že ten správný čas se ukáže sám, já nerada plánuji, člověk neví dne ani minuty, co se může přihodit. Až ten správný čas nastane, tak do toho prásknu," prohlásila rezolutně.

Je přesvědčena, že ještě není kam spěchat, ale přiznává, že zároveň pečlivě sleduje své biologické hodiny. "Až začnou rychleji tikat, bude čas i na miminko. A až se rozhodnu pro dítě, tak bych ho chtěla spíš v manželském vztahu. I když připouštím, že důležitá je láska mezi partnery," míní Lucie Borhyová.

