Borhyová a Kodetová odhalily Playboyi tělo i duši

Sedmadvacetileté Lucii Borhyové se daří. Na nebi šoubyznysu její hvězda září stále jasně a její lesk v žádném případě nebledne. Ba naopak.

Pětatřicetiletá herečka Bára Kodetová má pro změnu za sebou velmi dramatické období. Po násilném vyhazovu ze seriálu Redakce a z pořadu Pošta pro tebe se musela vyrovnat se zklamáním ze strany spolupracovníků a lidí, které pokládala za přátele.

Paradoxem je, že tuto nemilou zkušenost považuje za svůj úspěch a dodatečně všem "zúčastněným" děkuje. Naopak prý získala větší sebevědomí a zbavila se trémy.

V lásce jsou ale spokojené obě krasavice. Přestože se v Playboyi shodně přiznaly, že jejich mužským idolem je Brad Pitt, Lucie nedá dopustit na svého přítele Alana Babického, Báře je zase velkou oporou její partner, houslista Pavel Šporcl.

"Pavel je to nejlepší, co mě v životě potkalo. Respektuje mě, toleruje a hlavně dodává do mého života pozitivní energii. Cítím se vedle něj šťastná, uvolněná a v bezpečí. Poslední dva roky byly nesmírně těžké a nebýt jeho, nevím, zda bych to zvládla s takovým nadhledem."

A co by si Bára, která je maminkou pětileté holčičky Lily, přála do budoucna? "Vše se točí okolo rodiny. Zdravé děti, milující manžel, dostatek prostředků na klidný a šťastný život. A jako bonus bych brala hezkou a smysluplnou práci."