Borhyová a Hrdlička poprvé otevřeně o své lásce: Žárlíme, shodují se

PRVNÍ SETKÁNÍ

Lucie: To bylo v práci.

Michal: Úplně první setkání proběhlo na barrandovských chodbách na Nově. Ale takové to první setkání, kdy jsme se sešli za účelem, abychom byli spolu, tak to bylo na jedné společenské akci.

PRVNÍ RANDE

Lucie: To jsem byla pozvaná na jednu takovou společenskou akci.

Michal: Nemyslím si, že to bylo úplně rande. Já jsem tu akci tak nějak organizoval, pozval jsem tam víc lidí a mezi nimi i Lucku, se kterou jsme se tam později dali do řeči. A pak už skončila v mých spárech.

ŽÁRLIVOST

Lucie: V rozumné míře k lásce patří.

Michal: Oba jsme žárliví. Chce to zachovat v rozumné míře. Někdy je to jednoduché, někdy ne. O Lucku mají chlapi samozřejmě zájem, ale musím se s tím nějak vyrovnat. Musím si myslet, že jsem pro ni ten nejlepší, což doufám jsem.



ZLOZVYK

Lucie: Žádný nemá. A nebo jsem na něj zatím nepřišla. Nic mi nevadí.

Michal: Zlozvyk nemá, zvyky ano.



NEODOLATELNÝ DETAIL

Lucie: Ruce.

Michal: Určitě jsou to její pronikavé oči s krásnou barvou, ty obdivuju. A taky mám rád její nohy.

NEJVĚTŠÍ BLAŽENOST

Lucie: Asi chvíle, kdy jsme spolu. Kdekoliv. V jakýkoliv čas.

Michal: Blaženost je probudit se jeden vedle druhého, blaženost je zajít si na společnou večeři, do kina, pomazlit se trochu, hezky si popovídat, zasmát se. Blaženosti jsou dnes a denně.

ZDROBNĚLINY, KTERÝMI SE OSLOVUJEME

Lucie: Určitě jsou, ale to už mi přijde hodně intimní. Ale používáme klasiku jako miláčku, broučku, zlatíčko. A určitě by se našly další.

Michal: Oslovujeme se zdrobněle, protože je to hezké. Já hodně používám Lucinko nebo miláčku.

SVATBA

Lucie: To jsou věci, o kterých nerada mluvím veřejně.

Michal: Lucka asi říkala, že je to otázka hodně osobní, takže to veřejně neventilujeme. Ale společnou budoucnost určitě nějakým způsobem plánujeme.

VZKAZ LÁSCE

Lucie: To, co bych mu chtěla vzkázat, nechci vzkazovat přes kameru. Řeknu mu to osobně.

Michal: Jsem rád, že ji mám, že jsme se potkali, že ji miluju a že doufám, že nám to bude klapat dál.