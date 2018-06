Už se mi nechce být tlustý, říká o 20 kilo lehčí Bořek Slezáček

"Zhubnul jsem skutečně zhruba 20 kilo. Hodně běhám a samozřejmě je to bez toho pupku mnohem lepší. Klouby tak nebolí. Každopádně už to tak doufám zůstane. Už se mi nechce být tlustý," řekl iDNES.cz Bořek Slezáček, kterému se nyní dýchá lépe. Vrátil se do televize a stále hraje v divadle a s viditelným břichem by tolik v kondici nebyl.

"Showbyznys je pro mě vlastně stejně pořád bokovka, ale mám-li to nějak spočítat, pak mě nejvíce zaměstnává divadlo. A tam člověk musí nějak vypadat. Hraju v několika představeních, několik jich teď zkouším. Nejvíce se samozřejmě těším na Mamma Mia!, kde se budeme střídat s Jiřím Langmajerem. To bude určitě skvělé představení. Nicméně teď jsme měli premiéru hry Svaté neřesti, která je k vidění na letní scéně na pražské Harfě. To je, myslím, taky docela povedený kousek," míní herec a moderátor.

O Slezáčkovi se však málo ví, že je také zpěvák. Nejnověji to dokazuje v seskupení Fun Luvin’ Idiots.

"Je to poprvé, co mám nějakou ambici, protože si myslím, že je to opravdu docela dobré. Dali jsme dohromady kapelu, se kterou tyhle písně hrajeme v takové akustické formě. Skvělí muzikanti se sešli. Zdeněk Beran, Adam Kořínek, Petr Poláček a kazím jim to já. První klip Zazpívej je notně minimalistický, ale takhle to k té písni mělo být. Je to taková zpověď. Ohlasy jsou zatím velmi pozitivní, což mi dělá obrovskou radost."

Kdo na Slezáčkovy aktivity tak trochu doplácí, jsou jeho nejbližší. Ženu a dvě děti vidí málo, ale jak říká, každou volnou chvíli se snaží věnovat právě jim. "Jaký jsem otec a manžel? To byste se museli zeptat mé ženy a dětí. Ti by mi asi umyli zadek. Nicméně myslím, že to docela zvládám. Je samozřejmě složité skloubit práci s rolí tatínka, ale snažím se. Bohužel se s rodinou moc nevidíme. Ale když už mám čas, věnuji se dětem naplno," uzavřel.