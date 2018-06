Slezáček pomáhá propuštěným vězňům, jsou mezi nimi i vrazi

"Řeknete si, že za to můžou sami. A máte pravdu. Ale spousta z nich se chce vrátit do života a kvůli předsudkům neseženou práci. Šedesát procent propuštěných vězňů skončí zase v base. Zase si řeknete: Dobře jim tak. Ale pro nás je to bezpečnostní riziko a navíc nás to všechny stojí strašně peněz. Jeden den pobytu ve vězení stojí zhruba tisíc korun. Přes 7 miliard to bylo dohromady minulý rok," vysvětlil Slezáček v pořadu Limuzína na Óčku.

"V base sedí třeba hodně chlapů za to, že neplatili alimenty. To je sice humus, ale když je zavřeš, tak neseženou pak práci a nebudou už platit vůbec," dodává Slezáček, který se s vězni setkává, dělá s nimi rozhovory a ty používá v médiích apod., aby zničil předsudky, které lidé a hlavně zaměstnavatelé k propuštěným trestancům mají. Nyní rozjíždí kampaň s názvem Pusťte ježka z klece.

Nepracuje ale jen s těmi, kteří byli odsouzeni za nenásilné činy. "Nedávno jsem se potkal s jedním naším klientem, co pracoval v Londýně pro Armádu spásy a je to dvojnásobný vrah. Vraždil z lásky," popsal bývalý manžel Simony Krainové, který teď žije ve šťastném svazku s manželkou Žanetou, s níž má dva syny.

Bořek Slezáček se svými dvěma syny

V šestačtyřiceti letech kromě práce pro Rubikon moderuje, produkuje a hraje v muzikálu Děti ráje. Dávno už ale není tím kontroverzním buřičem, který plnil stránky bulváru. Sám moc nechápe, proč byl o něj takový zájem. "Jsem béčková pseudocelebrita," říká o sobě. Z útoků bulvárních novin si ale nic nedělá. "To nezajímá nikoho kromě těch, o kom to je, a těch, kdo to píšou. Navíc vždycky říkám: Není nic staršího než včerejší noviny."

