Bořek Slezáček: Jsem starý táta a občas chci klid

„Snažím se být s dětmi co nejvíc. Bývám doma dopoledne, protože moje práce je odpoledne a večer, tak se u nich střídáme. Mně už bude brzy padesát, jsem starý táta a občas chci mít klid, takže na ně někdy bývám nervózní, ale snažím se co nejméně. Osciluji mezi nervózním fotrem a tím rozmazlujícím,“ zhodnotil sám sebe.

„Trávím s nimi asi méně času než normální tatínkové, ale takového intenzivního. Není to žádná dovolená být na mateřské,“ přiznává herec. „Nedávno jsem je musel oba celé dopoledne hlídat, to je jako atomová bomba. Já musím mít doma uklizeno, když žena přijde, jinak bych dostal vynadáno. Takže jsem čtyřikrát uklidil barák a mezitím ještě vařil nějaká náročná jídla. Když přišla Žaneta ve dvě domů, byl jsem zralý na čtyři panáky a injekci heroinu,“ popsal v nadsázce Slezáček, který hraje v muzikálu Děti ráje a taky se svou kapelou.

Mladší syn Andrej je ještě miminko, starší Kolja už chodí do školky a je na něm znát, že nejspíš půjde v otcových šlépějích. „Je třídní šašek ve školce, besídky stojí na něm. Chodí na herectví, na zpěv, už hrál ve filmu, takže ty ambice tam určitě jsou,“ říká Slezáček. „Rozhodnutí ale necháme na něm. Chodí i do výtvarného kroužku, tanečního kroužku, hraje fotbal, má dvakrát týdně trénink a jednou zápas, protože hrají i soutěž, a je na něm, co si vybere. Mně je to relativně jedno, když to nebude kadeřník,“ dodal se smíchem.