Do Čech jsem se vrátil kvůli Havlovi, říká architekt Bořek Šípek

"Nebýt té situace kolem Havla a Hradu, to byl pro mě opravdu důvod vrátit se do Čech. Pak už jsem se tady zase nějak usídlil," prozradil Šípek, který se po revoluci podílel na úpravách Pražského hradu.

Architekt prý žije přítomností, nedívá se zpět a snaží se ve své práci neustále posouvat. Největší výzvou pro něj je permanentní přechod mezi obory.

"Jít z architektury do designu, do umění, do divadla," upřesnil výtvarník na vyhlášení výsledků soutěže When Prague Meets Shanghai, jejíž výherce odletí na workshop do Šanghaje.

Šípek se zpěvačkou Leonou Machálkovou vychovává jedenáctiletého syna Artura. Talent po svých rodičích zdědil, ale v naprosto odlišném uměleckém směru.

"On je velký tajtrlík, teď začal kouzlit. Kouzlí úplně překrásné triky, že už se dokonce divím, jak to může udělat," prohlásil architekt.

Času má prý ale Artur dost a tak se uvidí, zda nakonec stejně nepůjde ve šlépějích svého otce.