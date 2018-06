Bookmakeři: VyVolený bude muž

VŠE O VYVOLENÝCH ZDE

Do nabídky sázkových příležitostí bude ještě jmenovitě doplněno třináct účastníků finálové části, kteří budou pod stálým dohledem kamer pobývat ve vile VyVolených.

"Ve hře Sazka výběr bude možno od 22. do 28. srpna 2005 sázet každý den na to, kdo z dané trojice účastníků postoupí do finálové části ve vile," uvedl mluvčí Sazky Filip Jonáš.

Vlny zájmu o televizní reality show Big Brother a VyVolení hodlají využít i další sázkové kanceláře.

Fortuna připravuje nabídku kurzů pro obě soutěže. Tipsport má zájem hlavně o Big Brother stanice Nova. Firmy Chance a Synot Tip zatím zvolily vyčkávací taktiku.