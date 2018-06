Tajemství tmavých brýlí Bona z U2: Mám zelený zákal, přiznal poprvé

Bono se v britské televizní talk-show moderátora Grahama Nortona, kterou vysílá stanice BBC, svěřil, že tímto problémem trpí už dvě desetiletí.

„Tohle je dobrá příležitost, abych lidem vysvětlil, že už dvacet let mám glaukom. Ale mám kvalitní léčbu a bude to v pořádku,“ dodal Bono, který do Nortonova pořadu zavítal s kolegy z kapely. Dalšími hosty byli američtí herci Robert Duvall a Robert Downey Jr. a také britský komik Stephen Fry.

„Teď to nebudete moci dostat z hlavy a budete si říkat: chudáček slepý Bono,“ žertoval zpěvák.

Glaukom je poškození optického nervu v oku, což postupem času způsobuje zhoršování zraku. V některých případech může vyústit ve slepotu.

Čtyřiapadesátiletý Bono se na veřejnosti prakticky neukazuje bez brýlí, a to i uvnitř místností. V minulosti na dotazy po příčině uváděl jen to, že má citlivé oči.