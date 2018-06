Bono prý trpí bulimií a sní o Madonně

12:28 , aktualizováno 12:28

Bono skončil u ní v posteli a všechny členy skupiny U2 viděla úplně nahé. Takový byl úděl bývalé stylistky kapely U2 Loly Cashmanové, která se nyní rozhodla své zážitky s legendárními hudebníky sepsat do knihy s příznačným názvem Inside The Zoo With U2. Zmiňuje se v ní mimo jiné o Bonových trablech s alkoholem a bulimií. Prozradila také, že byl Bono posedlý zpěvačkou Madonnou.