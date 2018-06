Bond hledá partnerku. Zn.: Ideál

Ve skutečnosti ani jedna z filmových reálných Bondových partnerek neodpovídá vypočteným parametrům. I když jsou samozřejmě mezi nimi takové, které se jim velmi blíží, tvrdí vědci z londýnského přírodovědného muzea.



Patří mezi ně především Diana Riggová z filmu On Her Majesty´s Secret Service, dále pak Sylvia Trenchová, Bondova přítelkyně ve filmu Dr.No a Jane Seymourová z bondyovky Live And Let Die. Blízká ideálu je prý také Caroline Munroová, agentova přítelkyně ve snímku The Spy Who Loved Me a Serena Scottová - Thomasová, která si přítelkyni agenta 007 zahrála v The World is not Enough.