Bond girls po letech: stárnoucí Andressová, Seymourová je stále sexy

Ursula Andressová a Sean Connery hráli ve filmu Dr. No v roce 1962. Herečce bylo tenkrát 26 let a stal se z ní sex symbol šedesátých let. Kultovní je scéna, když v bílých bikinách vychází z moře.

Přestože si v šedesátých letech zahrála i po boku Elvise Presleyho nebo Franka Sinatry, role Bond girl byla asi její nejslavnější. Po narození syna točila hlavně pro televizi a v pohádce Princezna Fantaghiró hrála čarodějnici, která se snaží být věčně mladá. Jestli si herečka nechala svůj obličej vyhladit, nikdy nekomentovala. Plné rty a čelo bez vrásek tomu ovšem nasvědčují.

Sean Connery a Ursula Andressová ve filmu Dr. No Jane Seymourová jako Doktorka Quinnová

Andressová byla vdaná jen jednou. V roce 1957 si vzala Johna Dereka a vydrželi spolu devět let. Jejím milencem byl mimo jiné i ženatý Jean-Paul Belmondo. Herečka žila čtyři roky s kolegou Harrym Hamlinem, s nímž má syna Dimitriho. Rok po rozchodu v roce 1983 se dala dohromady s Lorenzem Rispolim, s nímž žije dodnes.

Další Bond girl je Jane Seymourová. S Rogerem Moorem se objevila ve filmu Žít a nechat zemřít z roku 1973. Herečka si přítelkyni agenta 007 zahrála ve svých 22 letech. Mezi její nejslavnější role patří Doktorka Quinnová ze stejnojmenného seriálu.

Herečka v minulosti přiznala, že byla na plastických operacích. Nechala si upravit víčka a před 20 lety byla i na zvětšení prsou. Po kojení prvních dvou dětí chtěla, aby její prsa měla opět hezké tvary (více zde).

Semyourová je počtvrté vdaná. V letech 1971 - 1973 žila s Michaelem Attenboroughem. S Geffreym Planerem se rozvedla po roce manželství v roce 1978. S Davidem Flynnem má dvě děti. Pár se rozvedl v roce 1992 po 11 letech manželství. Za Jamese Keache se vdala v roce 1993 a má s ním dvojčata.