Bon Jovi si při koncertu natrhl sval, i přes bolest zpíval dál

16:31 , aktualizováno 16:31

Zpěvák Jon Bon Jovi se během koncertu v americkém New Jersey bolestivě zranil. Během písně Glad All Over si natrhl lýtkový sval. Ačkoli na něm bylo utrpení znát, dotáhl koncert až do konce.