Bon Jovi plešatí a propadá hysterii

"Dívám se na takové kluky, jako je Sting, a je mi jasné, že jsou nad takové věci povzneseni, ale já to nedokážu, jsem prostě hysterický. Už si nevzpomínám, kdo mi poradil, že je třeba masírovat si kůži hlavy, a tak to dělám. Zatím ještě vypadám výborně, ale bude hůř. S hrdostí se dívám na snímky z osmdesátých let a kochám se svými dlouhými, elegantními vlasy, které vypadaly překrásně, nehledě na chemii," prozradil zpěvák v rozhovoru pro Sunday Mirror´s Celeb Magazine.



Blízcí přátelé Bon Joviho potají říkají, že plešatění začalo zpěváka znepokojovat letos, kdy oslavil svoje 40. narozeniny. Ironií osudu mu údajně vlasy začaly vypadávat velmi brzy po jubileu.



Bon Jovi je nepochybně velmi bohatý. A za peníze, jak je známo, si lze koupit téměř vše. Tím spíše vlasy, znějí komentáře ke zpěvákovu problému.

