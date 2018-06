Bolest v srdci je hrozná, říká vdova po Petru Mukovi

"Ne, to nejde! Vůbec ji nemohu slyšet, jeho hlas... to nás spojilo. Vůbec, když jsem se pak dívala před rozloučením na Broadwayi, tak jsem zkolabovala. V jeho hlase, když zpíval, bylo všechno, dával do toho sebe, byl to on. Ale až to překonám, tak budu mít tu výhodu, že když si pustím jeho hudbu, bude s námi. Teď to ještě nedokážu," říká.

Rozhovor podle svých slov poskytla hlavně proto, aby se mohla svěřit se svým smutkem. "Třeba se tím nebudu pořád tak vnitřně trápit, jako v předchozích dnech," doufá Muková.

Sílu v sobě musí najít, především kvůli téměř čtyřleté dceři Noemi. S odchodem milované osoby se ale jen tak smířit neumí. I proto, že Mukův odchod byl zcela nečekaný.

"Petrova smrt mě šokovala. Pořád to strašně bolí, ta bolest v srdci je hrozná. Nejhorší je to vždycky ráno, to zatím zvládám těžce... to prázdno po člověku, kterého jsem měla tak ráda. A je to asi i trochu tak, že pláču zároveň sama nad sebou... nad svým smutkem... Všechno mi ho připomíná a já nechci ty vzpomínky vymazat, jen se s tím potřebuju smířit, už tady není. Zatím mi to nejde," dodala v Blesku Eva Muková.

Petr Muk zemřel ve svých 45 letech 24. května 2010. Policie již uvedla, že jeho smrt byla nešťastná událost. Deník Aha! uvedl, že se udusil ve spánku. Kolegové, přátelé i veřejnost se se zpěvákem rozloučili před dvěma týdny v pražském divadle Broadway. Pohřeb v úzkém rodinném kruhu proběhl v jižních Čechách, Muk totiž pocházel z Českého Krumlova.