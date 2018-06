Z dětí jsem vychoval normální alkoholiky, chlubí se Bolek Polívka

"Je známo, že ženy si vybírají nás, muže. Jak se ke mně blíží zachovatelka té biologické kontinuity, tak to cítím," popsal Polívka, jak přišel k šesti dětem.

"Dlouho jsem se považoval za otce ambulantního. Že přijíždím, když je potřeba," prozradil. "Podařilo se mi z nich vychovat normální alkoholiky. To jsou ti, kteří jen pijí a neberou drogy a nic takového," pochlubil se nakonec.

Kromě občasné výchovy dětí ho zaměstnává samozřejmě divadlo a taky jeho farma. Tam pořádá pravidelné porady a má nezastupitelnou úlohu: "Když mi řeknou, že není seno, tak jim řeknu, aby s tím něco udělali," popsal valašský král.

I když už léta úspěšně vládne, valašskou korunu by za prezidentský úřad nevyměnil. Má ale jasno v tom, kdo bude v nadcházejících prezidentských volbách jeho favoritem. "Já fandím panu Franzovi, protože by to byl první neviditelný prezident," směje se Polívka.

V Show Jana Krause si dokonce zahrál beachvolejbal proti olympioničkám Kristýně Kolocové a Markétě Slukové. Kromě nich pozval Jan Kraus ještě nejmladšího fotografa v Česku, šestiletého Kryštofa Vaňka.