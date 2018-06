Bolek Polívka se stal popáté otcem

Nejnovější přírůstek do Polívkovy rodiny se jeho partnerce Marcele Černé narodil ve středu v šest hodin ráno. František měřil 51 cm a vážil 3,3 kilogramu.

"Včera to byly květiny, dnes už jenom časopisy," svěřil se ve čtvrtek Polívka, s čím spěchá na návštěvu dvojnásobné maminky Marcely.

Prostředí vyškovské porodnice ale poznal už přímo při porodu, kterého se stejně jako v případě dnes dvouletého syna Jeníka také zúčastnil. "Nedá se to popsat, je to zázrak," prozradil dojatý tatínek.

Bolek Polívka má už dvě dospělé dcery Kamilu a Aničku. Prvním synem s herečkou Chantal Poullain byl nyní již šestnáctiletý Vladimír.

Skóre tří synů ke dvěma dcerám je prý ve skutečnosti ještě horší. "Já mám dětí šest, nesmíte zapomínat na Jiřího Pechu," komentuje rodinnou bilanci.

Druhým synem porušila Marcela Černá hercovo nepsané pravidlo. Bolek Polívka měl do narození svého posledního syna čtyři potomky se čtyřmi různými ženami. "Každému ze svých dětí jsem dopřál luxus jeho vlastní matky," nechával se herec slyšet. Rodinnou oslavu Bolek Polívka zatím neplánuje.

Vedle civilní role otce dostal totiž zcela nerodičovskou úlohu v novém filmu Juraje Jakubiska. Ve výpravném velkofilmu o Čachtické paní, který také ve čtvrtek natáčel v Telči, dostal roli mnicha. "No, moc mě není poznat. Mám plnovous, paruku a dlouhou kápi. Myslím, že by to mohl odehrát v podstatě kdokoliv," říká o své nejnovější filmové příležitosti.