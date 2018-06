Bolek Polívka: Bída mě do práce netlačí, Manéž pokračuje

„Tohle tempo a ten rytmus si držím už delší dobu, spíš jsem poslední dobou lehce zvolnil. Že by mě do práce tlačila bída nebo nezbytná potřeba peněz, to ne,“ říká v rozhovoru pro Magazín DNES Bolek Polívka, na jehož zadluženou farmu v Olšanech v roce 2013 vyhlásili konkurz a pak se ji podařilo prodat (více zde).

Pracovně zažívá jedno z lepších a zároveň hektičtějších období své kariéry. Loni ho na půl roku zaměstnalo natáčení pokračování kriminálky Případy 1. oddělení a filmová pohádka Řachanda, která měla nedávno premiéru.



„Ono to tak možná působí, že hodně pracuju, já ten pocit nemám. Snažím se držet rytmus - když točím, nehrát večer divadlo, a když večer hraju, přes den netočit. Aby jedno nenarušovalo to druhé a naopak,“ říká.



Do konce letošního roku jsou ohlášeny další čtyři filmy, v nichž figuruje jako hlavní herec. V únoru točil pohádku Anděl Páně 2 režiséra Jiřího Stracha a neopustil ani divadlo. V Brně vystupuje v hlavní roli jako Král Lear a s dcerou Annou hraje ve vlastním autorském představení DNA. Další vlastni hru chystá pro svého syna Vladimíra.

„Pro mě je práce zábavou. Někdy je toho opravdu víc, než by si člověk přál, ale potom nastanou ty volnější chvíle, kdy má člověk čas třeba něco napsat. Třeba co se týče psaní her - vždycky jsem se snažil, abych se nedostal do tlaku psaní na objednávku, že bych každou sezonu musel napsat jednu hru. Když už to ale uvnitř začne tlačit příliš, když se to začne drát ven samo, tak tomu pomůžu na svět. Já práci a psaní potřebuju. Mám pocit, že to patří k mému osobnímu vývoji. Je to pro mě samozřejmost,“ říká.

Na konci února se vrátil také ke své Manéži, která letos oslaví třicet let od svého vzniku.

„Protože se delší dobu další Manéž nenatočila a my jsme měli spoustu nových hotových věcí, napadlo nás odehrát ji naživo jako divadelní představení,“ vysvětluje. „Loni jsme poprvé objeli slovenská města a letos jsme přidali i několik českých měst.“

Zřejmě se také podařilo uklidnit dohady s Českou televizí o budoucnost Manéže na obrazovce. „V Brně jsme kvůli tomu měli schůzku. Ještě není jasné žádné konkrétní datum, ale vypadá to, že by se mohla vysílat snad příští rok,“ prozrazuje Polívka.