Bolek Polívka křtil CD slivovicí

"Kdo jiný než nejvyšší představitelé Valašské monarchistické republiky, král a prezident, by mohli pokřtít dílko prezidentského synka?" nechal se slyšet Bolek Polívka, který na sebe nechal jako na správného krále také čekat.

"V Brně je veletrh a na silnicích je spousta uzavírek a zúžení. Navíc jsme cestou potkali dvě bouračky," vysvětloval Bolkův osobní řidič Tomáš Matulík, jenž ještě pozdě v noci vezl Polívku zpátky na jeho farmu v Olšanech u Brna.

Na otočku přijel Polívka do Prahy vlastně kvůli oběma Brzobohatým. "Ondřej hraje na různých akcích, které probíhají na farmě, letos mi zahrál i k pětapadesátinám, tak mu to rád vrátím. Radkovy narozeniny jsme ale vůbec neměli čas oslavit, tak to teď trochu napravím," těšil se a svému letitému kolegovi a kamarádovi vzdal před všemi čest přípitkem. Teprve potom s jistou nevolí pokřtil slivovicí album Akt. "Teď se dopouštím něčeho, co by se nemělo dělat - takhle plýtvat dobrým pitím," zalitoval naoko milovník kvalitní pálenky a dobrého vína.