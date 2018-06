Bolek Polívka byl sesazen z valašského trůnu

Mobilní telefon Boleslava Polívky je v obležení, reakce se podle osob z jeho okolí dají očekávat po poledni, protože sám Boleslav Polívka se zprávu o svém sesazení dozvěděl až dnes v ranních hodinách. Oficiální cestou mu Královská bula valaská, opatřená pečetí, bude doručena poslem patrně až ve středu.

Iniciátor Polívkova sesazení Tomáš Harabiš, který tvrdí, že "Valaské království" vymyslel a založil, k celému sporu řekl: "Myslím, že po korunovaci krále Boleslava I. ve Vsetíně to Bolek a lidé kolem něj začali brát až příliš vážně. Takového krále Valaši nechtějí. My nechceme, aby konzuláty království byly na takových místech, jako je hotel Richmond v Karlových Varech. To není akce pro VIP, to je taková recese, která má pomáhat regionu a jeho rozvoji, cestovnímu ruchu, kultuře.

Dařilo se to a Bolek nám moc pomáhal, protože celou věc dokázal medializovat, ale to bylo všechno. Dnes mám pocit, že se vše ubírá směrem, kterým jít nechceme. Proto jsme reagovali takhle - pokud to Bolek bere pořád jako legraci, vezme tak i své sesazení. Pokud to vezme vážně, sám ukáže, jak to je."

Nový král na trůn dosazen nebyl - snad se tak stane ještě letos, při velkém rytířském turnaji. Pro vítěze má být připravena i valašská princezna. "Ale možná to bude chvíli trvat, než Valaši najdou krále, kterého snesou," vybízí k trpělivosti Martin Harabiš.

Projekt království rozjížděl před čtyřmi lety a sám přiznává, že využil Bolkova vtipu, kdy se veřejně prohlásil za valašského krále - ve valašských pasech, které tehdy dával tisknout právě Martin Harabiš, se tak po dohodě obou Valachů objevil podpis krále Boleslava I. a celý projekt začal žít svým životem.

Pořádaly se expedice, otevíraly konzuláty a ambasády, vlajka království zavlála dokonce na osmitisícovce Cho Oyu. "Mediálně to vypadá, že je to Bolkova záležitost, ale ten projekt žil před ním i bez něj a bude tak žít dál, pro region má svůj význam," plánuje budoucnost Martin Harabiš.

Doslovné znění dokumentu, kterým byl Bolek Polívka sesazen z valašského trůnu:



Královská bula valaská

SESAZENÍ KRÁLE BOLESLAVA I. Z TRÚNU VALASKÉHO

Vážený samozvaný Boleslave takzvaný První a Dobrotivý a teď už bývalý králi valaský.

Dle §1 listiny práv a svobód Valaského královstvjá "Když sa ti něco nelúbí, řekni to na plnú hubu a hlúpému příkazu sa vyhni" a dle starých tradic, kdy co dějiny pamatujú, si Valaši, národ nebojácný a svobodomyslný, vždy vládli sami a ani před vrchnosťú a ani králem sa nehrbili,

Sme samy SVOBODNÍ VALAŠI aj VALAŠKY rozhodli s okamžitú platnosťú sesadit z trúnu valaského Tebe a všeckých tvojích rádcúv a pazgřivcúv, keří v cizím žoldu enem škodu na Valaském královstvjú páchajú.

- Oceňujem velmi jaký si dobrý herec a klaun avšak jako král valaský ses začal míšať mezi otruby, s hlupými sa radiť, bohatým šmajchlovať a mocným pochlebovať, cizím peřím sa jako páv honosiť, číms porušil všecky valaské zákony a tož ťa stihnúl náš trest.

- Nemožú nám vládnúť ludé, keří enem sebe hleďá a o blaho ostatních nic nedbajú, do práv a svobód Valachú svobodných zle zasahujú.

Poučeni z historických zkušeností s králem českým Janem Lucemburským, kerýž sa též enem o svoje staral a královstvjá nic nedbal, hledíme do budúcnosti s obavú, že i Ty svým konáním jemu podobný, naše královstje na mizinu přivedeš.

A proto, než sa tak stane, Ti my SVOBODNÍ VALAŠI poslušnost vypovídáme a rebéliu vyhlašujém.

Tuto našu vúlu vem na vědomí a podla teho sa zařiď.

Dáno na I. Strážním hradu Valaského královstvjá Štramberské Trúbě

Léta Páně 2001 - roku 1 letopočtu Nových časú Valaského království

Tomáš Harabiš z Frenštáta - ten co Valaské královstvje vymyslel a založil

Pavel Černý - správce I. Strážního hradu Valaského královstvjá Štramberské Trúby

Kateřina Kučová

Dagmar Gábová z Valaského Meziříča

Gabriela Valjentová

Svatopluk Čech

Jaroslav Pávek z Hostašovic

Karel Mikuš

Kateřina Konečná

Lenka Moravcová

Lenka Procházková

Atd.