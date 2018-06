Bolek letí na Měsíc

Na rozdíl od seriózních astronautů disponujících nejmodernější technikou vsadil Boelek Polívka na tradiční valašský materiál: dřevo. Jeho dubová raketa se k nebesům vznese tuto sobotu. „Bude dobře hořet, uvidí to i v Praze,“ slibuje vesmírný turista.

Máte dřevěnou raketu, dřevěný kosmodrom i dřevěné měsíční vozítko. Proč neoblečete také dřevěný skafandr?

Z otázky cítím jakési podezření, že jde o nějakou legraci, ale nám jde o závažnou věc. Nás ani tak nezajímá přistání na Měsíci, ale fakt, že tam vysadíme švestkový sad. Ve dřevěných skafandrech jestli jste někdy sázel - to skoro nejde.



Pokud tomu dobře rozumím, dobytí Měsíce bude jen taková vedlejší činnost. Vy chcete hlavně založit sad. Proč?

Protože máme vypočítané, že švestky, ty trnky, budou díky šestkrát menší přitažlivosti - to se do novin těžko říká - až takhle velké. (rozpřáhne široce ruce)



První pozemšťan Neil Armstrong pronesl na měsíčním povrchu slavnou větu „Je to malý krůček pro člověka, ale veliký krok pro lidstvo...“ Jaké poselství nám sdělíte vy?

Malý krůček pro vesmírného turistu, ale velký skok pro slivovici.





První mezipřistání: nezdařená emigrace a klaunství na ulici



Vraťme se na chvilku na planetu Zemi. Vy jste ono slavné přistání Apolla 11 prý zaspal. Vzpomenete si na to?

Pamatuju si to jako dnes, protože jsem byl u bráchy v Kanadě a pil jsem whisky s kolou. Všichni se na ten okamžik připravovali a já popíjel. A protože jsem ležel na takovým pohodlným gauči, usnul jsem a bratr mi to pak nikdy nemohl zapomenout. A pochopil, že ze mě emigrant nebude. Protože on se chystal, že budu v Kanadě žít a studovat pokud možno zubařinu nebo medicínu a že budu ochotnicky hrát divadlo. Že skončím jako bohatší zubař a budu se z té západní dálky pošklebovat svým spoluobčanům. A pochopil, že to asi nepůjde, když jsem zaspal první krok. Malý krok pro Armstronga.



Jak na vás - tehdy dvacetiletého kluka - působil výlet za oceán, který se mohl poněkud protáhnout?

Protože jsem věděl, že se mnou rodina nebo brácha mají tyhle plány, tak jsem tam jel plný podezření a vlastně chuti se vrátit. Tady jsem měl spolužáky, taky divadlo, a navíc to vypadalo, že Rusáci za chvilku odejdou. Když jsme u hvězd a vesmíru - brněnský astrolog Hřebačka měl proroctví, že se tu zdrží pár dní. Řekl jsem Hřebačka předpovídá, že oni do týdne odejdou, pojďme to propít. Koupili jsme lahve a hrozně jsme se opili a zbytek toho týdne jsme prožili v kocovině. Pak jsme vystřízlivěli a ještě tu byli...



Hřebačka měl nakonec pravdu. Z vesmírného hlediska jsou dvě desetiletí jen pár okamžiků. Táhlo vás tehdy zpátky ještě něco?

Pocit, že když zůstanu v té Kanadě, nebude mít kdo ty Rusy vyhnat. Jednou, už po revoluci, jsem byl v rozhlase a měl jsem takový rozhovor o Kocábovi, o okupaci, o Rusech. A zavolal nějaký pán, že nám Rusové byli taky sakra užiteční a že taky pomohli světu vyhrát válku. A já jsem říkal - no tak, já pana Kocába docela slušně znám, on ty Rusy vyhnal, tak jestli chcete, já se s ním spojím, on je zase přižene zpátky. A chlapík zavěsil...



Vy jste měl šanci vyjíždět ven i v sedmdesátých letech, jaká pro vás cizina byla?

Ten můj kanadský brácha byl emigrantem z první poválečné vlny. Odešel v osmačtyřicátém a já jsem ho vlastně poprvé viděl, když mi bylo už patnáct nebo šestnáct let. Přijel do Vizovic a voněl. Voněl a mně se zdálo, že ten Západ jaksi voní. Jinak než u nás, tak výjimečně. No, teď už se začínají globalizovat i ty vůně.



Měl jste ženu Francouzsku. Kdy jste byl poprvé ve Francii?

Měli jsme velký zájezd do Prahy a poprvé jsme zde hráli celý repertoár. Přijel nějaký Francouz a doktorka Paseková, která psala do tehdejších Tanečních listů a uměla francouzsky, ho přivedla na naše představení. Viděl komedii Dell' arte a moc se mu líbila. Pak viděl ještě zbytek, a tak vzal všechny ty tři představení do Nancy. Vzpomínám si, že jsme jeli v autobuse a já si říkal - Bože, dej, aby se to povedlo. Když se něco podaří v Brně nebo v Praze, neznamená to automaticky, že se to povede i na mezinárodní prestižní scéně. Měli jsme takový úspěch, až mě to zaskočilo. A pak přišly nabídky do celého světa. Jenomže Brno-město řeklo, že jsme městské divadlo, že oni nás platí a že jsme tady na to, abychom bavili Brňany, a ne abychom jezdili po Japonsku a jakýchsi Spojených státech. Takže jsme dlouho nemohli vyjet. Ale pomohl nám Ital Carlo Rossi, který nás v Nancy viděl. Bombardoval Pragokoncert, a i když mě zapírali - on nemůže, protože on filmuje, což nebyla pravda - dokázal nás doslova vyrvat do Milána. A tam jsme měli zase úspěch, takže se to pak časem protrhlo. Dokonce si myslím, že ty tři čtyři roky, co jsme nikam nemohli, nám paradoxně pomohly. Makali jsme na sobě a snažili se, kdyby zase ta šance přišla, abychom ji neprošvihli. Možná proto jsme byli v cizině dobří. Nakonec to dopadlo tak, že jsme byli většinu roku někde venku.



Mám pocit, že jste byl skoro slavnější za hranicemi než tady...

Trochu. V divadelním světě...



Zkoušeli jste v cizině hrát třeba na ulicích?

Tehdy se s tím začínalo, ale já jsem arogantně a hrdopyšně řekl, že mám nerad, když mi přes hlediště jezdí tramvaj. Od pouličních komediantů jsem se toho pak hodně naučil, potkávám se s nimi a někteří dělají dodnes pozoruhodné věci. Na ulici se dá dělat hodně krásných věcí.



Není pouliční publikum k herci sice tvrdší, ale zároveň férovější?

Můžeš si víc dovolit. Jeden Belgičan to měl třeba zařízené tak, že když končil svoji práci nebo nějakou pasáž, v ruce skrýval drobné a nenápadně si to před sebe hodil. A ono to tak zacinkalo a lidi pochopili, že by měli taky házet.





Druhé mezipřistání: o moři za humny a o farmě



Zatímco si tady povídáme, váš šéfkonstruktér Novotný pobíjí kostru kosmoplánu šindeli. Jak jste vyřešili technické problémy? Co když vás třeba během letu napadne dřevomorka?

Ježíšmarjá, nestrašte! Už jsme měli nějaké zkoušky. Smrková raketa nám shořela na cestě tam, druhá modřínová na cestě zpátky, ale teď jsme zvolili dub a myslím, že zvládne obě cesty. Ono to chce hodně polévat vodou.



Když jsme u té vody, uvědomujete si, že nebudete moct přistát do moře? Myslíte, že se absence moře nějak promítá i do mentality národa?

Určitě. Jinak klábosí námořníci nebo rybáři s pohledem na moře a jinak určitě klábosí horníci s pohledem na šachtu. Dokonce jsem někde četl, že snem každého Řeka je bydlet nad svou hospodou s výhledem na moře.



Možná, že sen každého Čecha je bydlet v hospodě...

V hospodě pod svým bytem.



Na mentalitu jsem se ptal i proto, že jste hrál české hry pro diváky z naprosto odlišných kulturních prostředí.

Třeba o Šaškovi a královně nějaký americký kritik napsal, že je to nejkrásnější zpracování sadomasochistického vztahu, jaký kdy viděl. Američané si to vezmou jinak. V Norsku zase neexistují vulgární výrazy. Někdo vás ve hře podrazí a vy mu můžete říct - jen počkej, ty čerte čertovská...



Co je nejhůř přenosné z českého humoru?

Hříčky. Dají se přeložit a zároveň nedají. Musíš je opsat jinudy. Čeština je jazyk, který na nejkratší ploše dokáže vyjádřit nejvíc. Nejsložitější jsou předpony, přípony, ohebnost[8230] Šašek a královna se mi lépe hrál francouzsky než anglicky. Anglicky tam spousta věcí vlastně ani nejde. Když jsem hrál v Los Angeles, sešli jsme se po představení s paní Voskovcovou. A ona mi říkala, že Voskovec vždycky tvrdil, že humor je nepřenosný, ale kdyby viděl tenhle kus, tak by pochopil, že se trošku mýlil.



Když se rozhlédnu po vaší farmě, nemohu se ubránit dojmu, že propojuje nespojitelné: koně, cirkusový stan, kosmodrom, hospodu, turismus a kulturu. Po tomhle jste toužil?

Ano. A je to také pocta mému strýci Sikmundovi, protože můj strýc byl velký koňák a kulak. Znárodnili mu statek a nechali mu jen kuchyň. A z ní viděl, jak mu to chátrá. A já jsem si nikdy neuvědomil, jak je to tragické. Že vlastně on se dívá, jak se mu to všechno rozbíjí. Jeho milovaní koně byli někde odvlečení. V šedesátém roce zase koupil koně a zase starý Sikmund jezdil na koni a potom přišli Rusáci, a to byl už definitivní konec. Užil si válku, potom celý ten komunismus a návdavkem ještě ruskou okupaci. Takže tady je to taková pocta strýci Sikmundovi.



Jak jste si vyhlédl toto místo?

Náhodou, protože tady máme taky domek. A někdo říkal: Ty máš koně - dva koně ve Vyškově u jednoho známého - a tady je zrovna opuštěný kravín, zeptej se, oni to určitě budou prodávat. A tak jsem se zeptal, oni ho prodávali. A tak to začalo. Já jsem chtěl stáje, aby tady byli koně, potom klubovnu, abychom si měli kde dát panáka, z klubovny se vyvinula hospoda.



Jak přijímá vesnice, že jste sem vnesl takový rozruch?

Někteří to nemají rádi, někteří si toho váží. Jsou lidi, kteří se opravdu rádi podívají, když se tady promítají filmy nebo hraje představení. Navíc držíme dohodu, že místní to mají zadarmo. Ale někteří nás moc rádi nemají. Nebo to pozorují z dálky a bojí se do něčeho zapojit.



Přece jen, vaše farma vypadá na místní poměry velkolepě...

Asi to v sobě máme. Stačí, když se politikové chlubí tím, že bydlí v paneláku. V podstatě říkají: Pozor, já nevybočuju. Můj kamarád Jirka Vanýsek, který restituoval a zdědil nějaké domy v Brně, se stal bohatým člověkem. Já mu říkám: Kruci, proč si nekoupíš nějaké pořádné auto, když máš takový peníze? On říká: Kamarádi by mně záviděli, znáš to. Já na to: Jenom blbec by ti záviděl. A on: Tobě se to mluví, když sis ty peníze vydělal.





Třetí mezipřistání: ženy, paštika a kurvahošigutentag



Připusťme, že vaše dubová raketa k Měsíci opravdu doletí. Nebudete mít potom chuť osahat si vzdálenější kouty vesmíru? Máte třeba někoho, koho byste pak rád vystřelil na Mars?

Nepovažujme vesmír za nějaké vyhnanství. Považujme ho za kus našeho životního prostoru. Já bych spíš viděl vesmír do budoucna jako jakousi předsíň. Z naší Země bych udělal takový obývák, musíme si ale umět představit, co je za předsíní.



Cítím z vás odpovědi patřící velkým snílkům. Myslíte si, že na Měsíci potkáte souručenství barona Prášila, Cyrana z Bergeraku, Gullivera a těch ostatních?

Jak by to bylo nádherné na Měsíci potkat Prášila a říct mu - prosím tě, buď chvilku potichu. Moje přítelkyně Marcela neumí chodit a mluvit zároveň. Když má něco na srdci nebo mi něco potřebuje sdělit a já chci mít klid, vezmu ji na procházku. Protože ona prostě nemůže chodit a mluvit zároveň. Ona se zahlcuje.



Jak podle vás vypadá ideální žena?

Ideální žena, ideální žena... někdo říká všechny ženy jsou sestry. A já dodávám - naštěstí ne moje. Jestli žena umí mít ráda květiny, les, stromy, koně a umí si poslechnout takové ty zvuky lesa a umí si užít těch vůní, tak myslím, že to je dobrá žena.



Čili upřednostňujete ženskost?

Já mám rád nalíčené, když jsou hezké, když mají ty něžné noženky a tak...



Jste jistě i pozorný milenec...

Snažím se, ale jsou tam ještě rezervy. První stupeň už jsem odhodil, když už jsme u těch raket...



Takže se zase na chvilku dotkneme vesmíru. Myslíte, že mimozemšťané mají rádi paštiku? Vím, na co narážíte...

Jedna paní mi říkala: Bolku, já jsem viděla vaši reklamu na tu paštiku. To je snad nejlepší, co jste udělal.



Co jste na to řekl?

Kuš, babo!



Já si třeba nedovedu představit Lawrence Oliviera, že by hrál v reklamě na paštiku... Já taky ne. Ale umím si představit zase jiné...

Víš, kolik jsem já odmítl za svůj život reklam? Aspoň jsme to vymysleli trošku vtipně, Zajíc to točil, Hřebejk režíroval. Slavný italský režisér Fellini jednou dělal reklamu na červený aperitiv, ale vymínil si, že nikdo se nesmí o tom, že to udělal, ani zmínit. A oni hned potom, když to bylo venku, napsali do novin, že si Fellini dal do smlouvy, že se to nikdo nedozví. Vlastně kdysi jsem ještě v jedné reklamě hrál. Na Reflex. Byl jsem dokonce spolumajitelem, ale oni mě nenapsali do rejstříku, a tím pádem jsem nikdy z toho nic neměl.



Raketová otázka na závěr: pár vět z filmu Dědictví zlidovělo. Cítíte se proto už teď nesmrtelný?

Když za mnou přijdou nějací frajeři a spustí na mě „Bohušu, kurva se neříká“, budu jim vždycky opakovat: Pánové, ten film nebyl o tom, jak se máte chovat, ale o tom, jak se nemáte chovat. Nesmrtelný nejsem. Jenom někdy zažívám takové ty stavy beztíže.