Bojuji s rakovinou v nejpokročilejším stadiu, přiznal herec Douglas

Vyšetření vzorku odebraného z krku podle Douglase potvrdilo, že jeho rakovina je ve čtvrtém stadiu. Na Lettermanův dotaz, zda jde o příznivou diagnózu, Douglas odpověděl: "Hm, ne. Člověk by byl raději v prvním stadiu ... ale to to není," dodal. "Problém, kterého se vždycky bojíte, je, jestli se to šíří. Ale předpoklady jsou dobré..." Doufá, že se to "s nějakými nemocnicemi a tím vším zlepší".

Podle odborníků pacienti s rakovinou hlavy a krku ve čtvrtém stadiu obvykle podstoupí operaci, ozařování a chemoterapii.

Douglas Lettermanovi přiznal, že si rakovinu přivodil kouřením a pitím. Se svým krkem si prý už nějakou dobu dělal starosti a spousta doktorů ho začátkem léta prohnala sérií testů, ale nic nenašli. Po letní dovolené podstoupil ještě biopsii a ta jeho pokročilou rakovinu odhalila.

Michael Douglas, syn legendárního herce Kirka Douglase, je držitelem dvou filmových Oscarů, tří Zlatých glóbů, prestižní divadelní ceny Tony a mnoha dalších ocenění.

Do jeho rozsáhlé filmografie patří například snímky Hail, Hero! (1969), Čínský syndrom (1979), Základní instinkt (1992), Americký prezident (1995), Skvělí chlapi (2000) či Strážce (2006).

Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas

K jeho neznámějším a nejúspěšnějším producentským dílům patří film Přelet nad kukaččím hnízdem od režiséra českého původu Miloše Formana.

Douglas je od roku 2000 ženatý s welšskou herečkou Catherinou Zeta-Jonesovou. Mají spolu dvě děti - desetiletého Dylana a sedmiletou Carys. Z předcházejícího manželství má už dospělého syna.