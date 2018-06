Bojovala jsem o život, přiznala finalistka České Miss

"Zažila jsem dvě nehody, jedna z nich byla vážná a stala se loni. Zemřela při ní kamarádka a já jsem bojovala o život. To je velká zkušenost," řekla iDNES.cz Karolína Rédlová.

Pokud jde o skandály, které by jí mohly profesně ublížit, žádné takové prý nejsou. A podobně reagovaly i další krásky, které budou bojovat o korunku královny krásy. "Svědomí mám čisté a myslím, že u mně nic nenajdete, takže se nebojím," tvrdí další z finalistek Barbora Hamplová.

Lhát by se dívkám ani nevyplatilo. Smlouvy jsou tak striktní, že by utajování jakýchkoliv peprných informací bylo stejně kontraproduktivní. "Každá z těch slečen podepisuje smlouvu, kde má napsané různé sankce za porušení této smlouvy. Ty sankce jsou až do výše milion korun," vysvětlila výkonná ředitelka České Miss Jitka Bělušková.

Dvanáct finalistek soutěže České Miss, jejíž majitelkou je bývalá Miss Michaela Maláčová, je už v Dominikánské republice, kam dívky odletěly na soustředění. "Budu se snažit nás trochu reprezentovat," slíbila na kameru iDNES.tv Carmen Justová.

"Mejdany tam nebudou, bude tam hlavně práce," pokračuje sebejistě další dívka Kristýna Halouzková. "Nevím, jestli to bude mejdan, spíš těžké soustředění," doplňuje ji kolegyně Veronika Machková.

Finalistky odletěly do tropického ráje v Karibiku v úterý. Čeká je zde natáčení medailonků, focení, výlet na jeden z malebných ostrovů, návštěva delfinária, folklorní večer a také setkání s tamními vládními představiteli.