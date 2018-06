Bojím se ryb. Kdyby se mě dotkly, utopím se i v mělčině, říká Lutovská

Zaslouženou dovolenou si pak dopřeje až na podzim, kdy opět se svým přítelem vyrazí do exotického Thajska. Jediné, z čeho má obavy, jsou mořské ryby. "Teď jsme byli s přítelem v Egyptě a on mě donutil se potápět, ačkoliv se trošku bojím ryb. Je to spíš panika, že plavu a dotkne se mě něco, co nevidím," prozradila na sebe pětadvacetiletá modelka.

I když blonďatá miss pochází z Třeboně, jejíž okolí je vyhlášeno obrovskými vodními plochami, plavání v rybníce příliš neholduje a kvůli strachu z ryb se drží u břehu. "Mám na to patent. Plavu spíš při pobřeží, při pláži, protože tam jsou lidi a ty ryby se bojí. Ale samozřejmě věřím tomu, že kdyby se mě nějaká ryba dotkla, tak já se utopím i na mělčině," smála se Lutovská.

V současné době má ale modelka obavy hlavně z její pracovní cesty do Keni, kde bude pomáhat dobrovolníkům ve zdravotnickém středisku humanitární společnosti ADRA. "Myslela jsem, že budu pomáhat při základním ošetření pacientů, bylo mi ale řečeno, že bych mohla třeba i asistovat u porodu. To nevím, jestli bych zvládla," bojí se královna krásy, která v Keni byla již na soustředění České Miss. "Už mám za sebou očkování na všechny nemoci, které v této oblasti hrozí. Obavy mám ale hlavně z toho, jak všechno zvládnu po emoční stránce. Určitě to pro mě bude silný zážitek," dodala Lutovská.