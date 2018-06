Boj o moderátorku Peříčka vrcholí

Zatím ale neví, co má od Peříčka očekávat. "Před časem jsem chtěla být nejlepší striptérkou v České republice a to se mi povedlo. Teď je mým cílem Peříčko a co bude dál, uvidíme. Všechno přijde časem," míní mladičká kandidátka.Na druhý pilotní díl, který absolvovala dnes, 27. srpna, se prý speciálně připravovala. "Chodila jsem se učit mluvit do rádia Expres a pak jsem si všechno zkoušela sama doma před zrcadlem. Já jsem vlastně takový samouk," tvrdí Honejsková.Z pilotního pořadu má, jak sama říká, dobrý pocit. "Neměla jsem ani trochu trému a myslím si, že jsem to zvládla dobře," řekla Dominika.Podle dobře informovaného zdroje tiskové agentury Korzo byla Honejsková tentokrát lepší než v prvním natáčení. "Bylo vidět, že se připravila, ale je mladá.Pavla je vyspělejší a je tam víc cítit profesionalita. Netroufnu si ale říci, že to má jedna nebo druhá už vyhrané," prozradil zdroj.Dominika se prý poctivě držela scénáře. "Dostala jsem scénář, který jsem se naučila. Měli jsme už předepsáno, o čem budeme mluvit a s kým," dodala mladší ze soupeřících kandidátek.