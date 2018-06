Bohuslav Sobotka: Rodina se radovala, že budu víc doma

"Nejdřív nastala v rodině docela spokojenost, protože to vypadalo, že asi budu více doma," prozradil Sobotka, jak jeho blízcí reagovali na to, když část poslanců v čele s Haškem požadovala Sobotkovo odstoupení.

Teď ho ale plně podporují. "Žena se syny byla na pražské demonstraci na mou podporu. Byla také v Lidovém domě v okamžiku, kdy se počítaly volební výsledky, takže logicky se k tomu vracíme. Občas přinesu noviny, bavíme se o tom, jaké třeba vystoupení jsme viděli v televizi nebo na internetu, takže rodina to prožívá docela intenzivně," svěřil Sobotka.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na demonstraci svých příznivců 28. října 2013

V Show Jana Krause se po dlouhé době dokázal celé věci i trochu zasmát, i když dělat si z toho legraci prý zatím neumí.

"Mně se moc nedaří na to koukat z odstupem. To může pan Kraus, ale já jsem v tom moc ponořen a je to pro mě příliš vážná věc, co se bude dít v budoucnu se sociální demokracií, ale určitě je fajn si poslechnout, že na toto téma může někdo vtipkovat," říká a z celého pokusu o puč vyvozuje i pozitivní závěry.

"Ono to oživí i ČSSD, protože to už byla taková nudná strana, příliš věcí se tam nedělo a teď si myslím, že pokud tohle oživení bude pokračovat, tak to možná úplně změní charakter sociální demokracie v příštích letech," dodal Sobotka.