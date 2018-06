Bohuš Matuš otekl a zkolaboval

Bohuš, který trpí tím, že není schopen si založit rodinu a najít stabilní partnerku, kompenzuje své problémy v citovém životě prací. Přiznává, že nedovede vysadit, a jeho organismus nedávno už stálé napětí nevydržel.



Zpěvák je ale nepoučitelný, svá vystoupení neomezil a to přitom před pár dny zkolaboval při oslavě narozenin Miloše Formana.

"Radoval jsem se, tleskal jsem, protože si Miloše moc vážím a mám ho rád. Najednou se to stalo. Otekl jsem, zvětšil se mi neskutečně obličej a po celém těle mi naskákaly červené fleky. Vyděsil jsem se, co se stalo a když mě odvezli do nemocnice, šel jsem hned na kapačky a dostal předepsané léky. teď mi dělají různá vyšetření, aby zjistili, oč vlastně šlo, ale já se už cítím docela v pořádku. Byla to zřejmě alergie," mávl rukou Bohuš. Co alergii způsobilo, zatím netuší.



Mělo to podle něj prý jediný dopad, zatím se nechce při zkouškách muzikálu Dobře placená procházka svlékat, jak mu předepisuje scénář.



"Nemůžu to dámám udělat, myslely by si, že mám kopřivku nebo nějakou nakažlivou nemoc, ale tak to rozhodně není. Jsem rád, že Miloš Forman, který představení režíruje, mě v tom respektuje," řekl.