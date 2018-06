Bohuš Matuš je stále sám

"Svatého Valentýna jsem s žádnou svou láskou nikdy neslavil, a teď to bude asi stejné, protože prostě nikoho nemám," přiznal Bohuš trochu smutně.

Ačkoliv ho dívky stále uhánějí, on přiznává, že není s to vybrat si k sobě partnerku. Už několikrát si pochvaloval, že našel tu pravou, ale po měsíci byl konec. Zatímco před dvěma lety dával přednost mladičkým, ještě neplnoletým dívkám, teď prožívá spíše období, kdy ho zajímají zralé ženy starší padesáti let.

"Mojí skutečně nejlepší kamarádkou je jedna modelka fotografa Jana Saudka. Tu bych nejraději pozval na svatého Valentýna na kafe, výborně se s ní povídá. Nebo svátek oslavím s někým, koho jen tak potkám. Případně pojedu do Písku, odkud pocházím. Tam mám spousty fanynek, které mě nenechají na holičkách," řekl zpěvák rozpačitě.

Zpěvák žije s bratrem a maminkou

Bohuše už delší dobu trápí pocit, že toho v životě moc nedokázal, a tak mívá často splíny. A to jeho partnerky prostě nebaví. Starosti Matušovi dělá především zdravotní stav jeho maminky.

"Holky na mě koukají jako na blázna, proč u mě bydlí i moje maminka. Ona je ale vážně nemocná, snažím se o ni pečovat, jak to jen jde. Koupil jsem jí sice na Moravě domek, kde šest let bydlela, našla si i přítele, který se o ni staral, teď ale maminka žije u mě. V Praze má přece jen více pohodlí," vysvětlil zpěvák.

Před časem se k Bohušovi přistěhoval i jeho bratr, který přišel o podnájem. "Maminka nám ráda uvaří, co máme rádi, ale já moc nejím. K Valentýnovi bych si moc přál, aby byla matka zase fit. Na ničem jiném mi tolik nezáleží," podotkl Matuš.