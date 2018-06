Bohuš Matuš: Fandím Vladkovi!

Sám na vlastní kůži by ale nechtěl takový experiment podstoupit ani za nic. A to ani při vidině možnosti vyhraných milionů. Zavřený sto dní s tolika cizími lidmi by Bohuš Matuš rozhodně nevydržel.

"Já jsem spíš uzavřený člověk, jsem rád úplně sám, mám rád své pohodlí a vadil by mi nedostatek soukromí," prohlásil populární zpěvák, který se marně několik let snaží k sobě najít vhodný protějšek.

Na počátku léta už to vypadalo, že konečně zakotvil, teď se ale přiznal, že z vážné známosti s dívkou ze Sokolova není zase nic. "Sám ale nejsem, v každém městě mám nějakou přítelkyni," tvrdí o sobě Bohuš Matuš. Zároveń však dodává, že po večerech se volném čase raději dívá na televizi.

Aktivně do VyVolených se zatím ještě neodhodlal zapojit, ale už se prý blíží doba, kdy začne posílat SMS a možná si dokonce vsadí na vítěze. Zatím v křesle a v pohodě rád sleduje a vychutnává si konflikty mezi účastníky reality show.

"Fandím Vladkovi, líbí se mi, jak se dovede rozčílit a pěkně to ve vile rozparádit, je skvělý herec, ten dodá vždycky věcem správný náboj," prohlásil Bohuš Matuš.