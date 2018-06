Bohumil Klepl se podrobil chirurgickému zákroku

Jeden z hadačů pořadu Hádej, kdo jsem!, Bob Klepl, přišel na čtvrteční natáčení této zábavné show s náplastí na obličeji. Nejdříve si jeho kolegové mysleli, že se jedná o banální zranění. "To ses řízl při holení?" ptala se hned po příchodu do studia Dana Morávková.



Bulka stále rostla

Důvod chránění části obličeje byl však mnohem vážnější. "Včera jsem byl na zákroku, museli mi vyříznout tukovou bulku. Pořád jsem to odkládal kvůli natáčení a divadlu, ale začala se mi nebezpečně zvětšovat. Doktor řekl, že jsem přišel za pět minut dvanáct," prozrazuje herec a bavič Bob Klepl, který oslavil poslední březnový den devětačtyřicáté narozeniny.



"Naštěstí to nebolí, takže můžu mluvit, ale asi mi tam zůstane pořádná jizva. Uvidím, jak to bude po zahojení vypadat." Klepl nesmí náplast minimálně tři dny sundat z důvodu nebezpečí zanesení infekce.



"Nesmíš se ani zpotit. Já jsem měla něco podobného na krku a nesměla jsem kvůli tomu ani na představení. Musíš být opatrný," radila mezi natáčením Kleplovi Dana Morávková.