Klepl: Jsem abstinent, abych mohl být velvyslancem v Jerevanu

Hrajete ve hře Kutloch aneb i muži mají své dny, kde se řeší těžký úděl muže v obchodním centru při nákupech s partnerkou. Je to i pro vás tak náročná disciplína?

Nakupuji velmi rychle, dokonce i auto. To jsem koupil za 15 minut. Co trvá déle než patnáct minut, nevydýchávám. Jelikož žiji sám, nemám s ženami tento problém. Jediné, co si sám nedokážu koupit, jsou slipy. To jsem totiž ještě v životě nekupoval. Ale nebojte, každý den chodím v čistě vypraných.

Byl jste jednou ženatý, máte dvě děti. Víc sňatků ani potomků už neplánujete?

Pokoušel jsem se v minulosti o druhý pokus o sňatek. Představa, že bych se nedožil maturity svého dítěte, byla natolik silná, že se slečna odstěhovala z mého domu a nejspíš dožiju jako starý mládenec.

Partnerku máte spíš pro radost než pro vztah?

Pro radost – ambulantně.

Často mluvíte o tom, že máte mladé partnerky. Máte pocit, že vedle nich omládnete?

Měl jsem jenom jednu mladou partnerku. V současnosti žiji s partnerkou mému věku blízkou. Navíc pracuje v jiném oboru, je to inženýrka ekonomie.

Přesto si sám stále doma perete, vaříte, uklízíte?

Neustále si doma všechno obstarávám sám a neberu to jako hrdinství ani jako přednost. Jak říká můj kolega Jan Kraus, „chyba bude někde v rozkroku…“

Z těchto vašich, jak sám říkáte úchylek, vzniklo one man show Vysavač, jehož premiéra bude 13. července na Letní scéně Vyšehrad. Užíváte si sám téměř dvě hodiny na place vysávání?

Představení není jen o vysávání, ale o problému stárnoucího plešatějícího muže, který touží po lásce.

Vaše hry mi spíš připomínají vás samotného. Hrajete často sám sebe?

To jste na omylu, kdybych hrál sám sebe, tak bych jenom mlčel a tupě zíral do zdi a byl tichým nerudným bláznem.

Smolíkovi v divadle RECENZE: Jen tak se bavit se Smolíkovými v nafukovací raketě

Máte za sebou premiéru v divadle Studio DVA představení Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství, kde hrajete Pepu. Koukal jste se na tento kultovní maďarský seriál v televizi?

Koukal jsem na něj a měl ho rád. Nikdy by mě však nenapadlo, že se jednou stanu také Pepou Smolíkem. Dokonce mě napadla idea, že bych všechny svoje dosavadní hry mohl hrát ve stylu Pépy Smolíka. To je ale spíše takový silvestrovský nápad.

Předpokládám, že jako lingvistovi by vám ani původní verze v maďarštině nedělala problém.

Moje bývalá a jediná manželka je Maďarka a mluvila na mě často maďarsky. Někdy jsem měl pocit, že jsem „s cizí ženou v cizím pokoji“, takže bych to klidně mohl v maďarštině hrát. Doufám, že divadlo Studio DVA bude do Budapešti s touto hrou pozváno

Manželku Gábi vám hraje vaše spřízněná duše Eva Holubová. Jak se cítíte v roli Pepy, který je tak trochu „podpantoflák“.

„Účastníci zájezdu“ 2, co říci více…

S Evou Holubovou vás pojí nejen herecké partnerství a velké přátelství, ale i stejná lékařka, se kterou jste řešil problém s alkoholem. Jste ještě, jak sám říkáte, kvartální alkoholik, nebo už pijete jen limo?

Stal se ze mě abstinent, neboť to byla nutnost a podmínka, abych mohl být v pozdějších dobách velvyslancem v Jerevanu. Možná to ještě nevíte, ale závěr mé umělecké kariéry patří Studiu DVA, a pak vás budu v důchodu všechny zastupovat v Arménii.