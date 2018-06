Bohdalové syn by ztratil panictví s její kolegyní

Jiřina Bohdalová, která nedávno oslavila 80. narozeniny, občas pomáhá své dceři Simoně Stašové s výchovou synů. Sedmnáctiletý Vojtěch Staš a pětadvacetiletý Marek Ciccotti se vyhýbají publicitě a Bohdalová je prý miluje. "Nebudou od vás rozmazlení, když je tak milujete?" zajímal se Kraus.

Jiřina Bohdalová v Show Jana Krause

"Tak to pozor! Kluci jsou moje motto. Rozmazlení nejsou, pomáhají mi na chalupě, když je potřeba. A já jsem do nich zamilovaná jako tetřev," ohradila se herečka.

Bohdalová také prozradila, že když čekala dítě, myslela si, že se jí narodí kluk. Pro jistotu mu vybavila u kolegyně ztrátu panictví.

"V tý době jsem kamarádila s Ljubou Hermanovou. O té bylo známo, že to je kněžka lásky. Tak já jsem ji jednou požádala: 'Ljubo, když to bude kluk, slib mi, že mi ho zkažíš!' No, aby byl zkušenej," vysvětlila. "Víte, to musí udělat starší, pak nastoupí ty mladý teprve." Svým vnukům však podobné "zaškolení" nepřipravila.

Jiřina Bohdalová, Jan P. Muchow a Gustáv Horváth v Show Jana Krause

Na červenou sedačku u Jana Krause se kromě Jiřiny Bohdalové posadí také hudební skladatel a producent Jan P. Muchow a jediný romský šaman na světě Otec Antonio alias Gustáv Horváth.