Bohdalová riskovala, málem nepřežila let padákem

Herečka si let padákem vymyslela pro natáčení pořadu Top Star Magazín. Když už, tak už, originalita se přece cení. Před letem obvolala rodinu - především dceru Simonu Stašovou a svoji sestru - a vylíčila jim, pro jaký zážitek se rozhodla. Obě se jí ho sice snažily vymluvit, sestra například hrozila tím, že ve výšce je řídký vzduch a špatně se tam dýchá. Marně. Slavná herečka si stála na svém.

Její rozhodnutí okusit adrenalinový sport, který vlastně jindy nevyhledává, se jí málem stalo osudným. Opálení urostlí hoši, kteří obsluhují padák ze člunu a kteří vycítili, že by se za přítomnosti kamery mohli vytáhnout, nějak nezvládli přistávací manévr na pláž a Bohdalovou spustili příliš nízko. Ta narazila na kovovou plážovou konstrukci a jen díky své duchapřítomnosti se o ni nerozlámala.

"Celý let byl v pohodě, až najednou koukám, že se nebezpečně blížím k nějaké střeše na pláži. Levou nohou jsem zavadila o kovovou konstrukci, a kdybych ji rychle nezvedla, mohla jsem si ji zlomit. Ani nechci domyslet, co by se stalo, kdyby mě spustili o kousek níž. Nemůžu to doma ani vyprávět. Jediné, co vím, je, že příště už nebudu experimentovat. Na jednu stranu jsem tomu zase dodala trochu dramatičnosti," líčila už na souši s viditelnou úlevou Bohdalová, která dostála své přezdívce Nesmrtelná teta ze slavné pohádky.

Přistávací manévr

V sedmasedmdesáti letech to byl od ní čin vskutku odvážný. Ocenili ho alespoň všichni její kolegové, mimochodem účastníci tenisového turnaje FV Plast Open 2008. A jak sama přiznává, asi to tak muselo být. "Mně se odvíjí celý život v příbězích s pointami," uzavírá po nepříjemné zkušenosti s dobrým koncem herečka.