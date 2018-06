Bohdalová nastoupí proti prezidentovi

FOTOGRAFIE ZDE

Do dvaadvacáté a třiadvacáté země, kterou Amfora navštíví, odletěla i herečka Jiřina Bohdalová. Jejím úkolem jsou čestné výkopy. "Uklidnila jsem se, když mi řekli, že jede i Jiřinka," přiznala další členka týmu - zpěvačka Věra Martinová.

Roli čestného vykopávače se zhostí také Karel Gott. "Těším se na přírodu, na to, že uvidím, jak v těchto zemích žijí lidé, a že alespoň trochu poznám jejich mentalitu," řekl před odletem. Jako zpěváka ho pochopitelně láká i tamní hudba. "Je všeobecně známo, že z Paraguaye pochází mnoho krásných písní."

Gottova těhotná přítelkyně, s níž v dubnu čeká rodinu, se tu mezitím bude prý opatrovat sama. "Budeme si psát, víte..." dodal s úsměvem. Krátce po návratu Ivana Macháčková oslaví třicáté narozeniny. "Rozumí se, že jí něco přivezu. Něco, co je typické pro tyto země. Těžko teď odhadnout, co oko uvidí, nechám se inspirovat."

Merta si veze ženu

Výjimkou z pravidla, že manželky fotbalistů s klubem jezdit nesmějí, je Zora Jandová, manželka skladatele Zdeňka Merty. "Zdeněk nerad spí s někým cizím - v pokoji," omluvila mazaná zpěvačka své dlouholeté členství.

Jižní Ameriku prý Jandová nemá ještě příliš zmapovanou. Přitom považuje španělsky mluvící Ameriku za velmi zajímavou už proto, že má právě za sebou premiéru o mexické malířce Fridě Kahlo. "Tak doufám, že atmosféru Jižní Ameriky alespoň trochu nasaju. Chille i Paraguay jsou krásné země, doma jsem si je nastudovala. Je to moje dovolená," uvedla před odjezdem Zorka.

Ne každý z členů výpravy se na cestu připravil. Karel Vágner a prezident klubu Petr Salava sháněli průvodce Paraquayí a Chille na poslední chvíli. Vyptávali se v knihkupectví po autogramiádě, na níž bezprostředně před odjezdem na letiště podepisovali knihu s názvem To byl teda gól.

Gurmán Petr Novotný si dělal chutě na místní speciality. "Na to se těším nejvíc, protože poznávat místní kuchyni mi přijde velmi vzrušující," řekl Novotný.

Dejdar má strach z letadla

První návštěva Jižní Ameriky čeká také na Martina Dejdara. "Vzhledem k tomu, že se bojím v letadle, tak mám i trochu hrůzu. Celá výprava mi však dodává klidu, takže to vypadá, že se snad nebudu tak bát."

Dejdar ve středu vyrážel s obrovským očekáváním. "Pokaždé se do ciziny těším a nikdy se nevracím zklamán. Zažil jsem totiž spoustu lidí, zejména těch, kteří jeli do Ameriky, kteří tam jeli s tím, že Američani jsou úplní pitomci a že je to hrozná země. Myslím, že z takové návštěvy pak nemůže mít nikdo dobrý pocit," doporučuje i ostatním.