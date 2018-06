Bohdalová na večírku: přála lobbistovi, se kterým se nezná

"Samozřejmě jsem se ptala, proč mě pozval. Říkal, že jeho bývalá paní mi dělá dramaturgyni pořadu Dobrá rada nad zlato v České televizi, takže si vyžádal můj telefon a pozval mě," řekla iDNES.cz Bohdalová. "Pozval mě na narozeniny a bylo blbý tam nejít," dodala.

Na party vlivného lobbisty se objevil i jeho dlouholetý přítel, bývalý premiér Miloš Zeman. Jeho účast Bohdalovou potěšila. "Chtěla jsem pana Zemana vidět, a zeptat se, jak se teď po operaci má. Vypadal velice dobře, takže žádné následky nemá." - čtěte Zemana se zaléčenou ledvinou propustili ze znojemské nemocnice

S expremiérem se prý seznámila už před sedmi lety. "Tehdy jsem slavila sedmdesáté výročí a jako tehdejší premiér mě pozval do Kramářovy vily. Tehdy jsem s ním a bývalým ministrem Dostálem poobědvala. Jsem ráda, že jsme se po těch letech opět viděli. Nic politického v tom není," dodala herečka.

Chce lepší život

Jiřina Bohdalová přiznává, že se stále nezbavila hořké příchuti po aféře s nahými fotografiemi, které se před časem objevily v deníku Aha! Zásadnější posun v kauze prý nenastal, ale bojuje dál. "Zatím se to nepohlo, ale myslím, že se to brzy pohne. Ale já to komentovat nebudu, řeší to právníci," tvrdí. - čtěte Ponížili mě. Pomůžete mi? ptá se Bohdalová v parlamentu

"Mě nezajímá, kdo to byl, ale jestli s tím někdo něco bude dělat, aby se dalo v tomto státě žít. Mladí to možná potřebují, aby se o nich psalo, já ne. Já jsem akorát dobře prodatelná. Nedávno zase napsali, že si lékaři se mnou neví rady, a kompletně vyděsili moje příznivce a ti se pak ptali, co mi je. Mně je dobře. Je to už taková mystifikace, že se to ani procentem nezakládá na pravdě," uzavírá herečka.