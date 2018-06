Bohdalová je na dceru pyšná

Společnému hraní se Jiřina Bohdalová dlouho bránila.

"Nechtěla jsem, aby o Simoně řekli, že je protekční dítě. Sama nemám protekční děti ráda, většinou se nepovedou. Teď už je to něco jiného, má své jméno. A hlavně je to poctivá herečka, což je v téhle profesi strašně důležité," tvrdí Bohdalová.

Vždycky si přála, aby šla její dcera vlastní cestou. Ta je jí za to vděčná. "Možná je vůbec nejcennější, že jsme se sešly v době, kdy já profesí dejme tomu už taky trochu vládnu a nezbyla z toho jenom atrakce máma-dcera. Samozřejmě si diváci uvědomí, že jsme to my dvě, ale v citlivém příběhu této hry to za chvilku zmizí," říká Stašová.

Před premiérou měla větší trému než kdy jindy. Roli přebírala po Janě Hlaváčové, která ve hře účinkovala ještě ve vinohradském divadle. Zkoušela jen dva dny a odehrála jednu generálku. Kdyby to prý nebyla máma a tak pěkná hra, možná by váhala, jestli by si to takhle narychlo troufla.

"Nejsem záskokář a nechtěla jsem k tomu přistupovat jako k záskoku. Chtěla jsem, aby to byla moje role," říká Stašová. Stačilo však, aby si vybavila svoji mámu v zákulisí, a tréma byla pryč.

"Když jsem si uvědomila, že se klepe někde tam vzadu a že za chvíli přijde na to samé jeviště, na které půjdu já, bylo mi jasné, že nějaká moje tréma není vůbec důležitá. Že nejde o to, jestli budu dobrá, jestli se nepřebreptnu nebo řeknu všechno, ale o to, že jdeme spolu na jedno jeviště a že to musí být hezký večer. To mi pomohlo uklidnit a vyčistit hlavu."

Že to byl hezký večer, všem hercům - a jim dvěma především - dokázali diváci. Jiřina Bohdalová po nekonečných ovacích řekla publiku dojatým hlasem jedinou větu: "Přála bych vám ten pocit, jaký teď mám." Měla ho prý překrásný. Slov chvály se dočkala i Simona Stašová.

"Byla jsi dobrá, řekla mi Jiřina. A to je velké ocenění. Ne že bych to od ní nikdy neslyšela, ale říká to vždycky, když to tak opravdu je. Vlastně dnes vděčím Martinovi Stropnickému za to, že hru z Vinohrad stáhl. Kdyby ji nechal na repertoáru třeba ještě tři roky, tak já tenhle krásný večer nezažila a s mámou se nesešla," říká Stašová.

Spokojený byl i principál divadla Jan Hrušínský. "Bylo pro mě úžasné vidět Simonu na jevišti s maminkou. Já s tátou na jevišti nikdy nestál. Koukal jsem na to a říkal si: Hergot, to musí být hezké. Přál jsem jim to a zároveň záviděl," přiznal Hrušínský.