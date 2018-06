Bohdalová je jako moje dcera, říká Zázvorková

"V době mládí jsme k sobě měli navzájem odpovědný přístup. Chtěli jsme systematicky poznávat, co dělá divadlo divadlem, a hlavně jsme šli za svým cílem," konstatovala herečka. "Dělat divadlo je přece stejná řehole, jako se stát lékařem nebo vědcem. Cesty jsou sice různé, ale výsledky mají být obdobné. Jde o to, stát se mistrem svého oboru," pokračovala Zázvorková.

Díky tomu, že si herci, kteří jsou již v důchodu, velice dobře rozumějí, uměli se vzájemně podržet nad hladinou a také si pomoci. "Když jsme byli zoufalí, tak to byl Miloslav Horníček, který řekl - my to vydržíme. Teď mu táhne na osmdesát tři a já doufám, že se dožije stovky. Zaslouží si to," konstatovala Zázvorková.



Stella dodnes ráda vzpomíná na své studentské časy. "Byly to příjemné roky. Ale lituji každého okamžiku, kdy jsem podvedla své kantory, protože jsem nic neuměla a chtěla jsem se z toho vykroutit. Dnes si jich vážím, protože něco dokázali.



Učitelé přece mají v rukou celý národ. Teď jsou kantoři na vedlejší koleji a lidi si neuvědomují, že každý musel a musí projít rukama pedagogického sboru. Měli bychom se jim klanět," řekla Stella Zázvorková přesvědčeně.