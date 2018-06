Bohdalová dostala k jubileu pozemky na Měsíci, víc ji dojal šperk

"Je to legrační, ale víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Nemám ráda lidi, kteří vám něco darují a pak o tom mluví," řekla iDNES.cz Jiřina Bohdalová, kterou pozemky na Měsíci těšily jen do chvíle, než Lunární ambasáda vypustila jméno hvězdné klientky do éteru. I tak se ale může pochlubit, že je jednou z třiceti tisíc Čechů, kteří si pozemek na Měsíci zaregistrovali.

Velkolepé oslavy osmdesátých narozenin Jiřiny Bohdalové probíhají prakticky od začátku roku a dá se očekávat, že mediálně, vzhledem k nejrůznějším anketám popularity, jen tak neskončí.

Tu hlavní slávu si herečka vychutnala přesně v den svého jubilea, tedy 3. května, kdy v pražském Hudebním divadle Karlín proběhla noblesní show Všechno nejlepší Jiřině Bohdalové. V zábavném programu, který moderovali Karel Šíp a Martin Dejdar, jí rovněž pogratulovali Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser či Jiří Suchý.

"Mám lidi ráda a jsem jimi obklopena celý život a tahle oslava byla jedinečná," přiznala Bohdalová, která se netají tím, že dárky přijímá s nadšením. "Dárky hrozně ráda dostávám, ať už je to něco malého, nebo velkého. Ale pokud bych měla zmínit něco, co mě hodně dojalo, tak to byl dárek od kolegy Jirky Ptáčníka, který mi věnoval šperk po své mamince. Hodně mě to dojalo, protože jsem jeho maminku znala. A o to víc, že se rodinného pokladu vzdal kvůli mně. Je to víc než krásné," dodala herečka.

VIDEO: Bohdalová: žádné tajemství nemám, všechno vykecám, dokument TV Barrandov je rozkošný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A co by si přála do dalších let? "Přání mám hodně, ale důležité je zdraví. Takže pokud by byla možnost, která by zaručovala zdraví a dlouhověkost, pak těch přání bude hodně," uzavírá Jiřina Bohdalová.