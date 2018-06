Bohdalová bude oslavovat na chaloupce

10:58 , aktualizováno 10:58

Mohutné oslavy 70. narozenin naší nejoblíbenější herečky Jiřiny Bohdalové, které započaly už v tomto týdnu a příští týden budou opět pokračovat, vystřídá o víkendu menší, ale o to intimnější rodinná oslava na chaloupce nedaleko Semil. Sama oslavenkyně ještě neví, co bude podávat k jídlu. "Mám tady sestru, která žije ve Švédsku. Je křtěná Jaroslava, ale i když je o dvanáct let mladší, je to pro mě pořád Jaruška. Takže se bude jídelní lístek odvíjet od toho, co si bude přát Jaruška. My se moc nevidíme, tak jednou, nebo dvakrát za rok," řekla paní Jiřina.