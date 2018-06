Bohdalka je gejzír energie

"Je to pro mě nejobdivovanější herečka, kterou znám. Strašně moc si jí vážím a myslím si, že kdyby ji česká kultura neměla, byla by to strašná škoda, protože si nemyslím, že je někdo takový druhý. Popřála bych jí, aby se jí splnilo všechno to, co si přeje ona. Samozřejmě i ona tajná přání, o kterých nemluví," svěřila se zpěvačka Hana Zagorová a její manžel, operní pěvec Štefan Margita, doplnil: "Já bych jí popřál - když mně se to povede, pánbůh dá a mně bude sedmdesát, tak bych si přál, aby ona seděla v hledišti."

"Jiřina je bezvadná ženská a troufám si tvrdit, že ji znám dost dobře, protože ne každý má možnost s ní bydlet na zájezdech, když třeba jezdíme s fotbalovou Amfórou. Ona má tolik energie, což na ní obrovsky obdivuji. Já jí mám hodně, ale ona jí má více. Dělá fantasticky komiku a vedle toho i vynikající vážné role, čehož si velice vážím. A všechno to vyvěrá z té její neuvěřitelné energie. A ještě jednu věc mám na ní ráda: ona se s ničím takzvaně nemaže a když se jí něco nelíbí, tak to řekne a řekne to na rovinu a komukoliv. Tohle bych se od ní chtěla naučit, protože ne vždy mám odvahu říci opravdu to, co si myslím," přiznala se zpěvačka Jitka Zelenková.

Bavič Karel Šíp, který v pořadu spolu s hercem Josefem Náhlovským a publicistou a spisovatelem Radkem Johnem opět zazářil s humornou scénkou, řekl: "Jiřina je v první řadě skvělá herečka, a pro mě navíc, což zvláště oceňuji, herečka se smyslem pro humor. Perfektně zvládá vážnou roli i veseloherní. K tomu ještě je to výborná kamarádka. Je neuvěřitelné, jaké jubileum slaví, a přeji jí, ať zůstane taková, jaká je. A já věřím, že taková bude furt."

Josef Alois Náhlovský se také nechal slyšet: "Jiřina Bohdalová má jedinou smůlu, že je Češka, protože kdyby byla Američanka, kam se ní hrabe Katherine Hepburnová. Myslím si, že Jiřka má daleko větší škálu, protože může zahrát všechno, od dítěte, přes mladici až po stařenku, zkrátka všechno, co chce. Komickou, tragickou roli, prostě to je herec od pánaboha. Ten talent je jediné, co jí opravdu závidím. Jinak ji mám hrozně rád, protože to je výborná kámoška. Ona je výborná také v tom, že nás všechny opatruje. Třeba když vidí Karla Šípa a mne, že někdy přehráváme nebo něco děláme špatně, hned nám řekne, jak to máme přesně dělat. My jsme jinak většinou samožerní, ale když Jiřinka něco řekne, tak to opravdu akceptujeme, protože v tomto oboru jí můžeme naprosto důvěřovat. Já bych jí popřál, aby tu do té stovky byla, zkrátka, aby se scénka, co tu hrajeme, stala realitou."

"Jiřina je fenomén. Kdyby se její energie přeměnila v nějakou jinou, mohla by napájet celou energetickou síť České republiky a nemusely by být potřeba řeči o Temelínu. Kéž by měli někteří lidé tolik energie, jako ona v sedmdesáti," řekl Radek John. "My tady hrajeme scénku, jak budeme slavit její sté narozeniny v roce 2031, takže bych jí přál, aby si ji ten den pustila z videa a aby se tomu hodně zasmála."

"Pro nás byla Jiřina vždycky symbolem obrovského humoru a životního elánu. Já ji znám od roku 1960, kdy jsem přišla do Prahy. Vždycky jsme spolu vycházely strašně príma a vždycky jsem byla ráda v její společnosti. Těším se na setkání s ní, protože jsou lidi, kteří vyzařují obrovské fluidum a se kterými je vám strašně dobře - a mezi ně patří Jiřina především. Vážím si toho, že patřím mezi její přátele a že si mě pozvala na tento svůj slavnostní večer. Popřát bych jí chtěla zdraví, lásku a ještě hodně hezké práce," vyznala se zpěvačka Eva Pilarová.

Herečce Jiřině Jiráskové zahrály v očích veselé ohníčky: "Já jsem měla ke starším kolegyním vždycky hlubokou úctu, takže mám hlubokou úctu i k této své starší kolegyni. S Jiřinou hraji padesát let. Je to člověk, který patří neodmyslitelně k mému životu, a její klaunství je pro mě vždycky znova a znova obrovsky osvobozující. Hlavně aby byla zdravá, aby všechny svoje dispozice využívala tak, že jí to bude dělat radost, protože ona více ke štěstí nepotřebuje."

"Je to hodná holka, na kterou se člověk může vždycky spolehnout, kromě toho, že dobře hraje divadlo. Popřála bych jí hlavně zdraví, protože tím je řečeno vše. Potom bude i to, i to, i to," prohlásila Jana Štěpánková, kolegyně Jiřiny Bohdalové z Divadla na Vonohradech.

"Víte, já jsem Jiřinu Bohdalovou poznal před mnoha a mnoha lety, když hrála hlavní roli ve filmu Dáma na kolejích," sdělil zpěvák Karel Černoch. "Já jsem tam tehdy dělal rekvizitáře a strašně jsem obdivoval, jak byla tvárná a jak se dokázala vypořádat se všemi variacemi své role. A dokonce i zpívala. To jsem ještě zdaleka netušil, že někdy budu stát na jevišti a třeba i s ní. Znám ji tedy jako kolegyni na jevišti a zároveň ještě za kamerou coby chlapec, který ji už tehdy obdivoval. Takže pro mě se Jiřina nemění vůbec. Vidím ji v té časové smyčce pořád takovou, jaká je. Navíc mám rád lidi, kteří říkají věci naplno a na rovinu a neberou si servítky - a to přesně dělá Jiřina. Je ženská, která má pořád v sobě milión voltů a zatím není vidět, že by nějak strádala."

Sama oslavenkyně o sobě řekla: "Já jsem sama pro sebe babičkou, a to dobrou babičkou," odpověděla rozesmátě.