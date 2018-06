Bohaté kočky budou vonět Oh My Cat

9:30 , aktualizováno 9:30

Brzy budou moci lidé a kočky používat také stejný parfém. Vůně s názvem Oh My Cat se má na pultech amerických obchodů objevit již v polovině srpna. Oh My Cat je převážně květinovou vůní s příměsí jasmínu, magnolie, frézie, mandarinky a bergamotu, k nimž je přidán cedr, santalové dřevo, vanilka a kapka oleje z olivových listů, který svým jemným čichem mohou cítit pouze kočky. Vzhledem k tomu, že parfém směřuje k domácím mazlíčkům, je také pochopitelně poživatelný.