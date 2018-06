Boháči zbožňují svou práci

11:57 , aktualizováno 11:57

Lidé, kteří vydělávají hodně peněz, zbožňují svou práci a nezřekli by se jí, ani kdyby byli do konce života materiálně zaopatřeni. Uvádí to ve své nejnovější studii britská společnost Industrial Society, která se zabývá různými aspekty práce. Sedmdesát procent lidí, kteří ročně vydělávají více než 70.000 liber, by nepřestalo pracovat, i kdyby měli dostatek peněz na pohodlný život. Tato skupina dotázaných si přitom připadá velmi oceňována jak v zaměstnání, tak i doma.