Bodyguardi zachraňovali Zemanovu rodinu

19:13 , aktualizováno 19:13

Hlavními aktéry scény jako vystřižené z akčního filmu se ve středu večer stali premiér Miloš Zeman se svou manželkou a dcerou Kateřinou. Krátce poté, co dorazili v doprovodu pěti bodyguardů do bowlingového centra Na ovčíně v Praze - Záběhlicích, se celý podnik ponořil do tmy. Okamžitě zasáhla Zemanova ochranka. "Bylo to opravdu jako z nějaké americké střílečky. Zeman s rodinou seděli u jednoho stolu a pět lidí z jeho ochranky vedle nich. V okamžiku, kdy vše zhaslo a rozsvítila se jen dvě slabá nouzová světla, se bodyguardi jako jeden muž vymrštili, odstrčili stůl a tři z nich udělali hradbu těl kolem premiéra a jeho rodiny," vylíčil událost očitý svědek.