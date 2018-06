Bočanová: Už nemusím za každou cenu dělat všechno

Společným tématem prvního dílu jsou totiž sňatky. A právě uzavření registrovaného partnerství těchto dvou známých tváří showbyznysu v červenci loňského roku vyvolalo velkou vlnu zájmu veřejnosti i médií. Vedle známého homosexuálního páru budou herečce ve studiu pomáhat s komentováním všech deseti reportáží moderátor Libor Bouček a reportérka Martina Jandová.

O práci se radí s manželem

Herečka přijala nabídku moderovat TOP 10 s radostí. „Petr Lesák, který to zaštiťuje, je šikovný kluk. Co dosud udělal, bylo vždycky dobré. A pak, v týmu je hodně lidí z pořadu StarDance, na které jsem po svém účinkování v něm trochu citově fixovaná. Navíc není na škodu dělat věci, na které máte chuť a které by vás mohly bavit - a mě tohle baví,“ vysvětluje Bočanová.

Každou nabídku konzultuje se svým manželem Viktorem Mrázem. Hlavně kvůli udržení pohody v manželství. „Kdykoli přijde nová nabídka, v první řadě se ptám Viktora, co si o tom myslí. A on mi často říká: ,Mahulko, dokud je o tebe zájem a je šance na práci, tak ti nebudu nic zakazovat, ale musíš na to mít chuť.‘ Nabídek mám spoustu, hlavně do divadel, ale vybírám si. Hraju už tak často, že nemusím za každou cenu dělat všechno,“ uzavírá.