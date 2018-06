Bočanová si přeje alespoň tři děti

Mahulena Bočanová je velmi šťastná. "S příchodem Marinky se mi změnil celý život k lepšímu. Všechno je naplněné, krásné, veselé a dokáži si to opravdu užít. Život má najednou úplně jiný smysl. Pro lidi, kteří ještě miminko nemají, je to ale nepřenosná informace. To se nedá dost dobře vysvětlit, to se opravdu musí zažít," září herečka.

Marina bude mít možná zanedlouho sourozence. "Měla jsem dcerku později. V dvaatřiceti letech je to zázrak, ale já bych chtěla mít děti alespoň tři. Nevím, jestli se mi toto přání splní. Jsem už stará rašple, ale věřím, že alespoň jedno miminko určitě mít budu. Strašně se na to těším."

Herečka se dceři maximálně věnuje. Zároveň ale plní všechny pracovní závazky a tvrdí, že všechno v pohodě zvládá. "Moje umělecké aktivity jdou dohromady s péčí o Marinku bez problémů. Mám skvělou chůvu a úžasné babičky. Díky nim stíhám všechno. Pokaždé se ale snažím, abych byla co nejrychle doma. S Marinkou jsem vlastně stále, teď jsme už měsíc v Orlických horách. Je taky nádherný klid a je nám tady dobře," tvrdí Bočanová.

Toaletní stolek Mahuleny Bočanové

"Pokud se jednou Marinka bude chtít vydat stejnou cestou jako já, tak se jí to budu snažit rozmluvit. Byla bych štastná, kdyby dělala práci, kde se musí spolehnout jenom sama na sebe. Nechci, aby musela čekat až zazvoní telefon a někdo jí práci nabídne. Myslím, že má vlohy k tanci, ale mě by se nejvíc líbilo, kdyby byla třeba spisovatelkou a byla pořád s námi doma," říká Mahulena Bočanová.